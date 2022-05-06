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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чудом остался жив". Мэр Ирпеня рассказал, как оккупанты угрожали ему и трижды пытались убить

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Маркушин рассказал, как случай помог ему избежать смерти
Маркушин рассказал, как случай помог ему избежать смерти
Фото: Олександр Маркушин / Facebook

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин рассказал в опубликованном 6 мая интервью "24 каналу", что во время масштабного вторжения в Украину российские оккупанты несколько раз пытались его убить за отказ от сотрудничества с ними.

"В первый день войны мне пришло предложение сотрудничать с россиянами. Обещали, что буду невредим, обещали деньги и сотрудничество. Но однозначно я отказался и выставил это публично. Я принципиальный человек, и никакого сотрудничества с врагом быть не может. И после этого была задача уничтожить меня", – сказал он.

Мэр отметил, что в первый раз расстреляли его автомобиль.

"Хорошо, что чудом я остался в живых. Мои ребята, ехавшие сзади, подстраховали меня, и мы вели бой", – объяснил Маркушин.

Второй раз, по его словам, обстреляли дом, где он обычно ночевал, а в тот раз он остался у товарища и планировал заехать утром домой, чтобы переодеться.

"Когда мы подъехали к дому, чтобы переодеться, я увидел, что он догорает. Часть микрорайона была полностью невредима, а он был полностью разрушен. Остались только стены. Затем эксперты и военные сказали, что в него попала тепловая ракета", – рассказал Маркушин.

По словам мэра, была и третья попытка его убить.

"Нас отслеживали по мобильным телефонам, рациям, позывным. Когда мы ехали через один сектор, его накрыло "Градами". Если сзади обстреливается такими системами залпового огня, а мы едем, то надо быстрее уезжать. А я чего-то водителю говорю: "Останавливайся! Мы сейчас в окоп выбежим". Он останавливается, а я говорю: "Нет, поехали дальше". Когда мы двинулись, то увидели, что впереди, где-то в 100 метрах, влетело шесть разрывов "Градов". Это ужасно. Машину повредило, но мы остались в живых. Один осколок влетел мне в спину, но я был в бронежилете. Я остался в живых", – объяснил Маркушин.

Он рассказал, что угрозы "мы тебя уничтожим" поступали ему в соцсетях и "где-то 10 дней назад".

"Мы не будем вести никаких переговоров с террористами", – подчеркнул Маркушин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Теги: Россия, война, оккупация, покушение, угрозы, бронежилеты, вторжение, Ирпень, обстрелы, война России против Украины, российские военные, мэр, российские оккупанты, Александр Маркушин
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