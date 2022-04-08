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08 апреля, 2022
 
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"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах

Суровцев: Ну что сказать? Выродки! Просто твари! Все разрушено, все сгорело
Суровцев: Ну что сказать? Выродки! Просто твари! Все разрушено, все сгорело
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер Алексей Суровцев, который после нападения РФ на Украину спасает оставленных или осиротевших котов в Ирпене Киевской области, 8 апреля в Instagram рассказал, как выглядит город после освобождения от российских оккупантов.

"Ну что сказать? Выродки! Просто твари! Все разрушено, все сгорело и, главное, открыта каждая квартира. Каждая! Россия – великая страна, говорите? Крысы вы, которые побираются по чужим домам. Вы дно!" – написал он. 

По словам Суровцева он продолжает спасать котов и собак, отметив, что большинство из них попадаются в тяжелом состоянии. 

о я не сдаюсь и продолжаю бороться за каждую мохнатую жизнь! Стараюсь спасти каждого кота, собаку, делаю все, что могу, все, что в моих силах. Не бросайте своих друзей, они рассчитывают только на вас", – подытожил он. 


Контекст:

После нападения РФ на Украину Суровцев помогал эвакуироваться из Гостомеля людям, а затем начал спасать брошенных животных. 

В день он получает до 400 заявок от хозяев, которые оставили котов, покидая город. При этом спасти каждый день удается не больше 15 животных. Суровцев в шутку называется себя котомамулей.

Теги: животные, война России против Украины, Алексей Суровцев
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