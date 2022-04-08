"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах

Суровцев: Ну что сказать? Выродки! Просто твари! Все разрушено, все сгорело Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Ну что сказать? Выродки! Просто твари! Все разрушено, все сгорело и, главное, открыта каждая квартира. Каждая! Россия – великая страна, говорите? Крысы вы, которые побираются по чужим домам. Вы дно!" – написал он.

По словам Суровцева он продолжает спасать котов и собак, отметив, что большинство из них попадаются в тяжелом состоянии.

"Но я не сдаюсь и продолжаю бороться за каждую мохнатую жизнь! Стараюсь спасти каждого кота, собаку, делаю все, что могу, все, что в моих силах. Не бросайте своих друзей, они рассчитывают только на вас", – подытожил он.

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