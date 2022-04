Известный пианист Дариус Мажинтас выступил в Ирпене перед разрушенным оккупантами Домом культуры

Рояль установили на уцелевшем участке площади перед Домом культуры. Мажинтас исполнил произведения польского композитора Фредерика Шопена, музыкант был в бронежилете.

"Музыка, звучащая в залах ради удовольствия, – это не все, что можно с ней сделать. Музыка – это энергия, которая помогает людям… Поэтому я не хочу сейчас играть в залах. Я хочу играть в тех местах, где этого не ожидают. Как сегодня. Потому символично мы здесь. Наше сердце из Украины... Я люблю Украину. Она сражается не только за свою страну. Она борется за весь мир", – прокомментировал свое выступление Мажинтас.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин поблагодарил музыканта и предложил ему выступить в обновленном концертном зале Ирпеня после победы.

Мажинтас – вице-президент и художественный руководитель канадского фонда Looking at the Stars в Европейском союзе. Он является выпускником Литовской академии музыки и театра, лауреатом национальных и международных премий, сообщило НВ.