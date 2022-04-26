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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Известный пианист Дариус Мажинтас выступил в Ирпене перед разрушенным оккупантами Домом культуры

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Мажинтас исполнил произведения Шопена
Мажинтас исполнил произведения Шопена
Фото: УКРІНФОРМ / Facebook

26 апреля в Ирпене Киевской области перед разрушенным российскими оккупационными войсками Домом культуры выступил известный пианист Дариус Мажинтас. Об этом в Facebook сообщило агентство "Укринформ".

Рояль установили на уцелевшем участке площади перед Домом культуры. Мажинтас исполнил произведения польского композитора Фредерика Шопена, музыкант был в бронежилете.

"Музыка, звучащая в залах ради удовольствия, – это не все, что можно с ней сделать. Музыка – это энергия, которая помогает людям… Поэтому я не хочу сейчас играть в залах. Я хочу играть в тех местах, где этого не ожидают. Как сегодня. Потому символично мы здесь. Наше сердце из Украины... Я люблю Украину. Она сражается не только за свою страну. Она борется за весь мир", – прокомментировал свое выступление Мажинтас.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин поблагодарил музыканта и предложил ему выступить в обновленном концертном зале Ирпеня после победы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Ukrinform/posts/356600119834864

Мажинтас – вице-президент и художественный руководитель канадского фонда Looking at the Stars в Европейском союзе. Он является выпускником Литовской академии музыки и театра, лауреатом национальных и международных премий, сообщило НВ.

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебные заведения и три учреждения здравоохранения.

На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд. Об этом 19 апреля сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.

Теги: Украина, музыка, культура, концерт, Ирпень, война России против Украины, композитор, разрушения, инфраструктура
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