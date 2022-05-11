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Зеленский обсудил с Шольцем оборонную помощь Украине

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Шольц и Зеленский 11 мая провели "очередные переговоры", отметил президент Украины
Шольц и Зеленский 11 мая провели "очередные переговоры", отметил президент Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Провел очередные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора", – написал Зеленский.

Он отметил, что Украина ценит "высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля Шольц заявил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов

21 апреля издание Bild сообщило, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Обучение по обращению с ними в ФРГ уже начали украинские военные.

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, правительство, ФРГ, переговоры, вооружение, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, борьба, Олаф Шольц
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