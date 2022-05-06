Посол Украины в ФРГ не ответил, извинился ли перед Шольцем и Штайнмайером

Мельник заявил, что украинской стороне непонятно, почему в Германии продолжают "рассказывать сказки вместо того, чтобы быстро помогать" Фото: EPA

На вопрос журналиста: "Вы извинитесь перед федеральным президентом и федеральным канцлером?" Мельник ответил: "Я думаю, как я уже сказал, проблема, которая якобы была, вчера в телефонном разговоре [между президентом Украины Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером] прояснилась и дело не в извинениях".

По словам Мельника, "дело в том, что в наши дни проводится правильная политика". Он заявил, что украинской стороне "непонятно, почему здесь люди продолжают рассказывать сказки вместо того, чтобы быстро помогать" и поставлять Украине танки и гаубицы.

"Дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни", – сказал дипломат.