Посол Украины в ФРГ не ответил, извинился ли перед Шольцем и Штайнмайером

На вопрос журналиста: "Вы извинитесь перед федеральным президентом и федеральным канцлером?" Мельник ответил: "Я думаю, как я уже сказал, проблема, которая якобы была, вчера в телефонном разговоре [между президентом Украины Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером] прояснилась и дело не в извинениях".
По словам Мельника, "дело в том, что в наши дни проводится правильная политика". Он заявил, что украинской стороне "непонятно, почему здесь люди продолжают рассказывать сказки вместо того, чтобы быстро помогать" и поставлять Украине танки и гаубицы.
"Дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни", – сказал дипломат.
12 апреля Bild писал, что Штайнмайер хотел приехать в Украину 13 апреля, но его визит не согласовал Зеленский – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.
2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.
Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному". Дипломат употребил немецкую идиому "beleidigte Leberwurst", что дословно переводится как "играть в обиженную ливерную колбасу" или просто "обиженная ливерная колбаса". Перевести ее на русский можно как "строить из себя обиженного", "быть обидчивым".
5 мая Зеленский сообщил, что провел "хороший, конструктивный и очень важный" разговор со Штайнмайером. Штайнмайер в беседе с Зеленским выразил "свою солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российских агрессоров". Немецкие СМИ также сообщали, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство посетить Киев, в том числе был приглашен Шольц.
6 мая Зеленский заявил, что пригласил Шольца приехать в Украину 9 мая.