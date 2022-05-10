Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц – Бербок

Бербок: Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение Фото: EPA

"Эти поставки оружия будут способствовать тому, чтобы такие преступления, как я увидела сегодня [в Киевской области], не повторялись, чтобы не гибли женщины со своими трехмесячными детьми", – сказала она.

"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это означает, что к тому, что мы уже поставляли, мы через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, будем обучать их пользоваться передвижными гаубицами. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", – сказала Бербок.

Речь идет о гаубицах Panzerhaubitzen 2000. Их совместно предоставят Украине ФРГ и Нидерланды, Германия также организует обучение.

"Мы будем организовывать все, чтобы Нидерланды и Германия могли предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали, и эта поставка будет завершена как раз тогда, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу их использовать", – добавила Бербок.

Кулеба поблагодарил Германию за изменение позиции в вопросе поставок вооружения Украине.

"Мы видели, что 24 февраля первая же российская ракета, которая ударила по Киеву, также ударила по традиционной политике Германии в отношении России, и эта политика была изменена", – отметил министр.