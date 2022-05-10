Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц – Бербок

"Эти поставки оружия будут способствовать тому, чтобы такие преступления, как я увидела сегодня [в Киевской области], не повторялись, чтобы не гибли женщины со своими трехмесячными детьми", – сказала она.
"Мы будем усиленно поддерживать вашу страну и в военном плане. Это означает, что к тому, что мы уже поставляли, мы через несколько дней начнем подготовку украинских солдат, будем обучать их пользоваться передвижными гаубицами. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений", – сказала Бербок.
Речь идет о гаубицах Panzerhaubitzen 2000. Их совместно предоставят Украине ФРГ и Нидерланды, Германия также организует обучение.
"Мы будем организовывать все, чтобы Нидерланды и Германия могли предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали, и эта поставка будет завершена как раз тогда, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу их использовать", – добавила Бербок.
Кулеба поблагодарил Германию за изменение позиции в вопросе поставок вооружения Украине.
"Мы видели, что 24 февраля первая же российская ракета, которая ударила по Киеву, также ударила по традиционной политике Германии в отношении России, и эта политика была изменена", – отметил министр.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
21 апреля издание Bild сообщило, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.