ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России – СМИ

По словам собеседников издания, от идеи запрета судоходства в ЕС отказались после жесткого лоббирования со стороны Мальты и Греции. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.

Во время обсуждения этого пункта санкций государства – члены ЕС подняли вопрос о том, что эффективный запрет должен включать и другие страны, такие как США и Великобритания. В ЕС отмечали что особенно важно, чтобы США могли оказывать влияние на страны, под флагом которых плавает много судов, такие как Либерия, Маршалловы Острова и Панама. Отсутствие согласия между странами "Большой семерки" стало главной причиной того, что предложение было отклонено.

Еврокомиссия также предлагает запретить европейским компаниям предоставлять некоторые услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира. Ожидается, что это положение останется в силе, несмотря на сопротивление некоторых государств-членов, пишет издание.