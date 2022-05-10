ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России – СМИ

По словам собеседников издания, от идеи запрета судоходства в ЕС отказались после жесткого лоббирования со стороны Мальты и Греции. На эти две страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.
Во время обсуждения этого пункта санкций государства – члены ЕС подняли вопрос о том, что эффективный запрет должен включать и другие страны, такие как США и Великобритания. В ЕС отмечали что особенно важно, чтобы США могли оказывать влияние на страны, под флагом которых плавает много судов, такие как Либерия, Маршалловы Острова и Панама. Отсутствие согласия между странами "Большой семерки" стало главной причиной того, что предложение было отклонено.
Еврокомиссия также предлагает запретить европейским компаниям предоставлять некоторые услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира. Ожидается, что это положение останется в силе, несмотря на сопротивление некоторых государств-членов, пишет издание.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь из-за позиции Венгрии, которая продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти.