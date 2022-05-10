"Есть прогресс, но необходима дальнейшая работа". Глава Еврокомиссии обсудила с Орбаном новые санкции против РФ

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – сообщила она в Twitter 9 мая.
This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022
We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.