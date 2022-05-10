"Есть прогресс, но необходима дальнейшая работа". Глава Еврокомиссии обсудила с Орбаном новые санкции против РФ

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа. Я созову венчурный фонд с региональными игроками для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры", – сообщила она в Twitter 9 мая.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".