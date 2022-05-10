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Макрон намерен поговорить с Орбаном об эмбарго на российскую нефть

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Макрон намерен поговорить с Орбаном
Макрон намерен поговорить с Орбаном
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 10 мая провести телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить санкции против России. Об этом в эфире французского канала LCI сказал госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Он заявил, что санкционное давление на Россию нужно усиливать.

Бон прогнозирует, что шестой пакет санкций против РФ может быть одобрен "вероятно, в течение недели". При этом, по его словам, вопрос эмбарго на российскую нефть "объективно сложнее", так как некоторые страны зависят от нее больше других.

По словам Бона, с Орбаном будут говорить несколько европейский лидеров, среди которых и Макрон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

Теги: Франция, санкции, Венгрия, нефть, Виктор Орбан, эмбарго, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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