Макрон намерен поговорить с Орбаном об эмбарго на российскую нефть

Он заявил, что санкционное давление на Россию нужно усиливать.

Бон прогнозирует, что шестой пакет санкций против РФ может быть одобрен "вероятно, в течение недели". При этом, по его словам, вопрос эмбарго на российскую нефть "объективно сложнее", так как некоторые страны зависят от нее больше других.

По словам Бона, с Орбаном будут говорить несколько европейский лидеров, среди которых и Макрон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)