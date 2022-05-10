Президент Венгрии ушел с должности. Его сменит первая женщина на этом посту

В 2012 году Адер стал единственным кандидатом на пост главы государства по рекомендации партийного союза Фидес-ХДНП, а затем парламент избрал его президентом республики 262 голосами "за".

Пять лет спустя, в марте 2017 года, он был переизбран со 131 голосом "за".

После завершения президентской каденции Адера его заменит Каталина Новак. Она представляет правящую партию "Фидес", представителем которой также является Виктор Орбан.

По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов, отмечает Index. Ее оппонент, кандидат от оппозиции Питер Рон, получил 51 голос. Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии. Официальная инаугурация состоится 14 мая, пишет Index.

На своей странице в Facebook Новак сообщила, что уже приняла от Адера ключи от резиденции президента.