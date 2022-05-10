ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Венгрии ушел с должности. Его сменит первая женщина на этом посту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Преемницей Адера стала Новак
Преемницей Адера стала Новак
Фото: EPA

Президент Венгрии Янош Адер 9 мая завершил свою работу в должности главы государства после двух сроков. Новым президентом станет Каталина Новак, представитель правящей партии "Фидес". Об этом сообщил портал Index.

В 2012 году Адер стал единственным кандидатом на пост главы государства по рекомендации партийного союза Фидес-ХДНП, а затем парламент избрал его президентом республики 262 голосами "за".

Пять лет спустя, в марте 2017 года, он был переизбран со 131 голосом "за".

После завершения президентской каденции Адера его заменит Каталина Новак. Она представляет правящую партию "Фидес", представителем которой также является Виктор Орбан.

По решению парламента Новак избрали 10 марта с результатом 137 голосов, отмечает Index. Ее оппонент, кандидат от оппозиции Питер Рон, получил 51 голос. Новак станет первой женщиной-президентом Венгрии. Официальная инаугурация состоится 14 мая, пишет Index.

На своей странице в Facebook Новак сообщила, что уже приняла от Адера ключи от резиденции президента.

https://www.facebook.com/novak.katalin.official/posts/553656599455260

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Венгрия, Янош Адер, Каталина Новак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Российская модель показала зятя Тимошенко, танцующего в парижском клубе. Видео
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Ведущая "Світського життя" Осадчая: Победа скоро, и нашими героями будут новые звезды
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
Сын экс-министра юстиции, бывшего члена Партии регионов Лавринович сообщил о смерти молодой жены
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Чмерковский о замалчивающей войну Денисовой: Не знаю, как будет продолжаться ее карьера. Она должна что-то сказать
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
Британский ведущий Кларксон отправил в Украину четыре авто для эвакуации, загрузив их гуманитарными грузами. Фото
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (173100)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (58203)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (33696)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (29841)
5
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (25492)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (18425)
7
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (17339)
8
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (15585)
 
 
 
 