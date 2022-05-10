Следует ввести санкции против российской ІТ-индустрии, она причастна к военной машине – британский лорд Десаи

"Этот вопрос – сложный. Должны ли мы наказывать граждан за преступления их авторитарного лидера? Многие из них – это опытные люди, которые задействованы в подрывной деятельности. Тем самым, они являются частью военной машины. Возможно, кто-то неохотно занимается этим, но уж точно они понимают, что делают. Поэтому мой вывод – да, против российской IT-индустрии должны быть введены санкции", – заявил Десаи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Санкции против России постоянно расширяются.