Евросоюз хочет ввести санкции против Кабаевой – Bloomberg

Отмечается, что список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и может измениться перед утверждением.
По данным Bloomberg, послы ЕС должны встретится сегодня, 6 мая, чтобы обсудить – и потенциально утвердить – шестой пакет санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти до конца года.
По данным агентства, в документе ЕС утверждается, что Кабаева возглавляет "Национальную медиа группу" — холдинговую компанию, владеющую долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду. Поэтому гимнастка несет ответственность за "поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины".
Главой "Национальной медиа группы" Кабаеву назначил в 2014 году друг Путина, миллиардер Юрий Ковальчук. До этого она была в течение семи лет депутатом Госдумы от правящей партии РФ "Единая Россия".
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.
Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.
Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.
24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.
25 апреля в Белом доме сообщили, что "проверяют" возможность введения санкций против гимнастки.