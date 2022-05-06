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Евросоюз хочет ввести санкции против Кабаевой – Bloomberg

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Кабаеву называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина
Кабаеву  называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина
Фото: ЕРА

Европейский союз планирует ввести санкционные ограничения против российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина. Об этом 5 мая со ссылкой на проект документа и информированные источники сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и может измениться перед утверждением.

По данным Bloomberg, послы ЕС должны встретится сегодня, 6 мая, чтобы обсудить – и потенциально утвердить – шестой пакет санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти до конца года.

По данным агентства, в документе ЕС утверждается, что Кабаева возглавляет "Национальную медиа группу" — холдинговую компанию, владеющую долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду. Поэтому гимнастка несет ответственность за "поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины".

Главой "Национальной медиа группы" Кабаеву назначил в 2014 году друг Путина, миллиардер Юрий Ковальчук. До этого она была в течение семи лет депутатом Госдумы от правящей партии РФ "Единая Россия".

Контекст:

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.

25 апреля в Белом доме сообщили, что "проверяют" возможность введения санкций против гимнастки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, оккупация, Алина Кабаева, Европейский союз, война России против Украины, документы, президент, Евросоюз, Юрий Ковальчук, гимнастка, ЕС
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