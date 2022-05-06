Евросоюз хочет ввести санкции против Кабаевой – Bloomberg

Отмечается, что список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и может измениться перед утверждением.

По данным Bloomberg, послы ЕС должны встретится сегодня, 6 мая, чтобы обсудить – и потенциально утвердить – шестой пакет санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти до конца года.

По данным агентства, в документе ЕС утверждается, что Кабаева возглавляет "Национальную медиа группу" — холдинговую компанию, владеющую долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду. Поэтому гимнастка несет ответственность за "поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины".

Главой "Национальной медиа группы" Кабаеву назначил в 2014 году друг Путина, миллиардер Юрий Ковальчук. До этого она была в течение семи лет депутатом Госдумы от правящей партии РФ "Единая Россия".