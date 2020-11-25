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Кабаева за год заработала 785 млн руб. как глава совета директоров "Национальной медиа группы"

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева с 2014 года возглавляет совет директоров холдинга "Национальная медиа группа", который объединяет более 10 телевизионных каналов, газету "Известия" и другие медиаресурсы.

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Доходы Кабаевой (слева) были неизвестны, пока в публичный доступ не попала база Федеральной налоговой службы
Доходы Кабаевой (слева) были неизвестны, пока в публичный доступ не попала база Федеральной налоговой службы
Фото: ЕРА

Доход олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, бывшего депутата Госдумы РФ и главы совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой за 2018 год составил 758 млн руб. (более $10 млн). Об этом говорится в расследовании издания The Insider, опубликованном 24 ноября.

Издание отмечает, что холдинг не публикует годовые отчеты о вознаграждении руководства, компания не отвечала на соответствующие запросы СМИ, поэтому доходы Кабаевой были неизвестны, пока в публичный доступ не попала база Федеральной налоговой службы.

The Insider удалось верифицировать данные о доходах Кабаевой.

"Был ли этот год особенно удачным для нее, или такую же зарплату она получает и сейчас – сказать сложно, в НМГ не ответили на наш запрос", – подчеркнули журналисты.

Одним из акционеров холдинга является друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук.

"Национальной медиа группе" принадлежат акции РЕН-ТВ, "Первого канала", СТС, "Пятого канала", "Известий" и "Спорт-Экспресса". При этом эти СМИ получают субсидии из госбюджета, то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков, отмечает The Insider.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Она возглавила совет директоров холдинга НМГ, которому принадлежат более 10 телеканалов, в 2014 году.

Теги: Владимир Путин, госбюджет, Госдума, Алина Кабаева, гимнастика, расследование, субсидии, Юрий Ковальчук
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