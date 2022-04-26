В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против Кабаевой

"Напомню, мы продолжаем пересматривать санкции. От наших санкций никто не застрахован. Мы, конечно, уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочерей, его ближайших соратников, и мы продолжим проверять дальше. У меня нет анализа на данный момент, потому что мы все еще проверяем. Мы, вероятно, сделаем еще что-то", – сказала Псаки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали. Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен.