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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против Кабаевой

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Псаки: Мы продолжаем пересматривать санкции
Псаки: Мы продолжаем пересматривать санкции
Фото: EPA

Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге 25 апреля прокомментировала возможность введения санкций против российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте администрации президента США.

"Напомню, мы продолжаем пересматривать санкции. От наших санкций никто не застрахован. Мы, конечно, уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочерей, его ближайших соратников, и мы продолжим проверять дальше. У меня нет анализа на данный момент, потому что мы все еще проверяем. Мы, вероятно, сделаем еще что-то", – сказала Псаки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали. Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен.

Контекст:

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, США, санкции, Джен Псаки, Белый дом, Алина Кабаева, война России против Украины
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