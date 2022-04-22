"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после

Сиротина отметила, что снимки были сделаны во время поведения в Москве основанного Кабаевой фестиваля

"Кабаева совсем на [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина стала похожа. Один хирург на семью?" – написали в комментариях пользователи сети.

"Будем надеяться, что путинская проститутка скоро исчезнет вместе с царем", – отреагировали фолловеры.

Ранее Кабаева выглядела вот так.

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что российский президент Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя сыновьями от Путина в Швейцарии.