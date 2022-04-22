Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после

В марте американский таблоид Page Six писал, что Кабаева прячется с детьми от Путина в Швейцарии
В марте американский таблоид Page Six писал, что Кабаева прячется с детьми от Путина в Швейцарии
Фото: ЕРА

Российский тренер Екатерина Сиротина 21 апреля опубликовала в Instagram снимки, на которых была запечатлена вместе с 38-летней российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, бывшим депутатом Госдумы РФ и главой совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алиной Кабаевой.

Сиротина отметила, что снимки были сделаны во время поведения в Москве основанного Кабаевой фестиваля

"Кабаева совсем на [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина стала похожа. Один хирург на семью?" – написали в комментариях пользователи сети. 

"Будем надеяться, что путинская проститутка скоро исчезнет вместе с царем", – отреагировали фолловеры. 

Скриншот: ekaterina_sirotina_official / Instagram
Скриншот: ekaterina_sirotina_official / Instagram

Ранее Кабаева выглядела вот так. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА (архив 2003 года)

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что российский президент Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя сыновьями от Путина в Швейцарии

Теги: Владимир Путин, Алина Кабаева, пластическая хирургия
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