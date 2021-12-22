"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме

Съемки передачи проходили в формате пижамной вечеринки – ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев и гостья шоу появились в кадре в пижамах. Навка выбрала для шоу черный комплект на пуговицах из блестящей ткани.

Передача с Навкой вышла в эфир спустя неделю после программы с участием российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, экс-депутата Госдумы РФ и главы совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алины Кабаевой, которой российские и западные таблоиды приписывали личные отношения с Путиным. Кабаева тогда появилась в кадре в платье с сеткой от итальянского бренда Valentino стоимостью почти 200 тыс. руб. (около 72 тыс. грн).

"Последнее время эти зачастили", – обратили внимание на очередность гостей шоу зрители.

"Ваня приглашает одну давалку за другой", – прокомментировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Во время передачи Ургант предложил Навке выпить, но пить пришлось из подручных предметов.

"Навку не смущает, что именно ей выпить налили?" – прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)