"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме

Съемки передачи проходили в формате пижамной вечеринки – ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев и гостья шоу появились в кадре в пижамах. Навка выбрала для шоу черный комплект на пуговицах из блестящей ткани.
Передача с Навкой вышла в эфир спустя неделю после программы с участием российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, экс-депутата Госдумы РФ и главы совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алины Кабаевой, которой российские и западные таблоиды приписывали личные отношения с Путиным. Кабаева тогда появилась в кадре в платье с сеткой от итальянского бренда Valentino стоимостью почти 200 тыс. руб. (около 72 тыс. грн).
"Последнее время эти зачастили", – обратили внимание на очередность гостей шоу зрители.
"Ваня приглашает одну давалку за другой", – прокомментировали пользователи сети.
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Во время передачи Ургант предложил Навке выпить, но пить пришлось из подручных предметов.
"Навку не смущает, что именно ей выпить налили?" – прокомментировали подписчики.
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Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. В 13 лет спортсменка переехала в Москву, чтобы тренироваться в группе у советской фигуристки Натальи Дубовой. С 1992 года Навка проживала и тренировалась в США.
В 2000 году спортсменка вышла замуж за своего тренера Александра Жулина, в этом же году супруги стали родителями. В 2010 году пара объявила о разводе.
В 2015 году Навка стала женой Пескова – к этому моменту их общей дочери Надежде был почти год.