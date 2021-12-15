  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта

Кабаева появилась на шоу в черном мили-платье на тонких бретельках с декольте. Компанию Кабаевой составили другие российские гимнастки, а также украинская олимпийская чемпионка по по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская.

Они презентовали совместный проект – турнир по художественной гимнастике "Небесная грация".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

Зрители передачи в комментариях под видео активно обсуждают редкое появление Кабаевой на публике.

"И почему ее никак не представят первой леди страны?" – поинтересовалась пользователь с ником Svetlana M.

"Чтобы жизнь не осложнять", – предположили другие зрители.

"Не спрашивать о здоровье [российского президента] Владимира Владимировича [Путина] было неуважительно со стороны Урганта", – написала Janna Atei.

"Надо было спросить у Алины: "Елочка ей нравится? В бункере", – прокомментировал видео Artem Skorobogatko.

"Алина стала внешне и манерами походить на В.В. [Путина]", – обратила внимание Анна Трошина.

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