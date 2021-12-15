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15 декабря, 2021
 
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"Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта

 
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Российские и зарубежные СМИ приписывают Кабаевой личные отношения с Путиным
Российские и зарубежные СМИ приписывают Кабаевой личные отношения с Путиным
Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы РФ и глава совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алина Кабаева приняла участие в шоу "Вечерний Ургант", запись которого вышла на российском "Первом канале" вечером 14 декабря.

Кабаева появилась на шоу в черном мили-платье на тонких бретельках с декольте. Компанию Кабаевой составили другие российские гимнастки, а также украинская олимпийская чемпионка по по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская.

Они презентовали совместный проект – турнир по художественной гимнастике "Небесная грация". 

Зрители передачи в комментариях под видео активно обсуждают редкое появление Кабаевой на публике.

"И почему ее никак не представят первой леди страны?" – поинтересовалась пользователь с ником Svetlana M.

"Чтобы жизнь не осложнять", – предположили другие зрители. 

"Не спрашивать о здоровье [российского президента] Владимира Владимировича [Путина] было неуважительно со стороны Урганта", – написала Janna Atei. 

"Надо было спросить у Алины: "Елочка ей нравится? В бункере", – прокомментировал видео Artem Skorobogatko. 

"Алина стала внешне и манерами походить на В.В. [Путина]", – обратила внимание Анна Трошина.

ВИДЕО
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Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что российский президент Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Теги: Владимир Путин, Алина Кабаева, Иван Ургант, Екатерина Серебрянская
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