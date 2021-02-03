ГОРДОН
 
 
МИР

Кабаева подарила российскому коментатору Губерниеву шампанское с плантации в Геленджике

Российский коментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поздравила его 6 октября с днем рождения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Губерниев: Мы можем перезваниваться, чаще я это делаю с ее помощницей Аней
Губерниев: Мы можем перезваниваться, чаще я это делаю с ее помощницей Аней
Фото: guberniev_dmitry / Instagram

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на Новый год подарила спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву бутылку шампанского из винограда, выращенного в Краснодарском крае в поселке Дивноморское рядом с Геленджиком. Об этом Губерниев рассказал в интервью Василию Конову, опубликованном 2 февраля в YouTube.

"Последнее мое общение с Алиной Маратовной было 6 октября, в мой день рождения, когда она мне позвонила и поздравила. Со своего мобильного телефона, который у меня есть. Мы можем перезваниваться. Чаще я это делаю с ее помощницей Аней. Мне была подарена бутылка шампанского на Новый год из усадьбы Дивноморское", – рассказал комментатор.

Он рассказал, что любит это вино, покупает его несколько лет и знает, "кто вложился в эти виноградники".

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Она возглавила совет директоров холдинга "Национальная медиа группа", которому принадлежат более 10 телеканалов, в 2014 году.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега", – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

В расследовании сообщили, что на территории секретной усадьбы почти 300 га виноградников.

"Небольшая часть виноградников находится совсем рядом с дворцом – 29 га земли там принадлежит фирме "Лазурная ягода". Чуть дальше, в поселке Дивноморское, есть еще 186 га земли, которые используются под виноградники", – отметили в ФБК.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

В ФСБ запрет на полеты в районе дворца Путина мотивировали "возросшей разведывательной активностью" соседних стран.

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

Теги: Россия, Новый год, Алина Кабаева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
"Сексуальная", "Красивенькая без макияжа". Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной
Бабкин за день до операции отправился на экскурсию по Вене. Фото
Бабкин за день до операции отправился на экскурсию по Вене. Фото
Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения
Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Обнародованы фрагменты песен, одну из которых Go-A споют на "Евровидении 2021". Аудио
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
"Счастлива, что сказала "да". Осадчая и Горбунов отмечают льняную свадьбу
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
Шепелев сообщил о беременности своей девушки
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
"Невозможно провести так, как привыкли". Организаторы "Евровидения 2021" отказались от полноформатного шоу
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
Анатолий Анатолич обнародовал селфи с матерью
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"У тебя киста, как ты не чувствуешь?" Мика Ньютон рассказала, как украинский врач диагностировала у нее рак яичников
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
"Цвет настроения синий", "Вы как дельфин, но где русалка?" Босой Николаев в одиночестве позировал на берегу океана
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
  "Я в "сладкие" семьи, где все гладко, не верю вообще". Кричевский рассказал о своем браке
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Самые красивые фотки из всех, кто был на Мальдивах". Квиткова восхитила сеть романтичным снимком с мужем
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
"Я так взволнована". Дочь Абрамовича рассказала о подготовке к свадьбе
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Беременная Фролова выставила голую грудь, пах и живот
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS