Кабаева подарила российскому коментатору Губерниеву шампанское с плантации в Геленджике

Российский коментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поздравила его 6 октября с днем рождения.

Губерниев: Мы можем перезваниваться, чаще я это делаю с ее помощницей Аней Фото: guberniev_dmitry / Instagram

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева на Новый год подарила спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву бутылку шампанского из винограда, выращенного в Краснодарском крае в поселке Дивноморское рядом с Геленджиком. Об этом Губерниев рассказал в интервью Василию Конову, опубликованном 2 февраля в YouTube.

"Последнее мое общение с Алиной Маратовной было 6 октября, в мой день рождения, когда она мне позвонила и поздравила. Со своего мобильного телефона, который у меня есть. Мы можем перезваниваться. Чаще я это делаю с ее помощницей Аней. Мне была подарена бутылка шампанского на Новый год из усадьбы Дивноморское", – рассказал комментатор.

Он рассказал, что любит это вино, покупает его несколько лет и знает, "кто вложился в эти виноградники".

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Она возглавила совет директоров холдинга "Национальная медиа группа", которому принадлежат более 10 телеканалов, в 2014 году.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега", – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

В расследовании сообщили, что на территории секретной усадьбы почти 300 га виноградников.

"Небольшая часть виноградников находится совсем рядом с дворцом – 29 га земли там принадлежит фирме "Лазурная ягода". Чуть дальше, в поселке Дивноморское, есть еще 186 га земли, которые используются под виноградники", – отметили в ФБК.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

В ФСБ запрет на полеты в районе дворца Путина мотивировали "возросшей разведывательной активностью" соседних стран.

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.