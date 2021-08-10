"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом

Для съемки Кабаева выбрала красное платье, а на безымянном пальце ее правой руки можно заметить обручальное кольцо. Волосы спортсменки были гладко зачесаны назад.

Российское издание StarHit отмечает, что Кабаева очень редко появляется в публичном пространстве и держит в тайне личную жизнь.

В своем комментарии Кабаева заявила, что считает поражение Авериной вопиющим случаем, так как уверена, что эта гимнастка выступила хорошо.

"Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта оценивают судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень", – заявила Кабаева.

Скриншот: vesti24 / Instagram

"Последняя ее фраза про порядочных и не очень – это она про мужа своего?" – уточнили фолловеры страницы, вероятно, подразумевая публикуемые в российских СМИ слухи о том, что спортсменка состоит в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

"А я думал, дядя Вова ее спрятал от публики", – отреагировали на ролик с участием Кабаевой зрители.

"Я ее не узнала", – написала одна из пользовательниц сети.

"Путятишна", – прокомментировали видео подписчики страницы.

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