"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом

Для съемки Кабаева выбрала красное платье, а на безымянном пальце ее правой руки можно заметить обручальное кольцо. Волосы спортсменки были гладко зачесаны назад.
Российское издание StarHit отмечает, что Кабаева очень редко появляется в публичном пространстве и держит в тайне личную жизнь.
В своем комментарии Кабаева заявила, что считает поражение Авериной вопиющим случаем, так как уверена, что эта гимнастка выступила хорошо.
"Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта оценивают судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень", – заявила Кабаева.
"Последняя ее фраза про порядочных и не очень – это она про мужа своего?" – уточнили фолловеры страницы, вероятно, подразумевая публикуемые в российских СМИ слухи о том, что спортсменка состоит в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.
"А я думал, дядя Вова ее спрятал от публики", – отреагировали на ролик с участием Кабаевой зрители.
"Я ее не узнала", – написала одна из пользовательниц сети.
"Путятишна", – прокомментировали видео подписчики страницы.
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Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.
Российские и западные таблоиды писали, что президент РФ Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Предполагается, что у них есть совместные дети. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали.
7 августа гимнастка из Израиля Линой Ашрам в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде 2020 в Токио заняла первое место, а российская спортсменка Аверина – второе, уступив победительнице 0,15 балла. Поражение российской гимнастки вызвало у болельщиков из России возмущение. В частности, пропагандистка Маргарита Симоньян призвала плюнуть "вслед этим тварям".