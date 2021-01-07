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07 января, 2021
 
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В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини

Российские СМИ обнародовали пикантный снимок олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, который якобы был сделан в 2001 году японским фотографом.

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Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте
Кабаева родилась в 1983 году в Ташкенте
Фото: ЕРА (архив 2001 года)

В сети всплыл архивный снимок олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, бывшего депутата Госдумы РФ и главы совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алины Кабаевой. Копия снимка 7 января обнародована на сайте российского издания "MK.ru".

На снимке спортсменка запечатлена в белом прозрачном бикини на фоне водоема. Волосы Кабаевой собраны в хвост. Пикантности снимку придают просвечивающиеся сквозь ткань верхней части бикини анатомические особенности груди.

Отмечается, что снимок был сделан в 2001 году японским фотографом, имя которого не называется.

"Экспресс-газета" отмечает, что в это время Кабаева снималась в японском боевике "Красная тень" и была известной в Японии. Издание сообщает, что фото предназначалось для публикации в японском мужском журнале.

Кабаева родилась в Ташкенте (УССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России с 1996 года.

Российские и западные таблоиды писали, что президент РФ Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Предполагается, что у них есть совместные дети. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали.

Теги: Россия, Владимир Путин, спорт, Япония, Алина Кабаева, фото
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