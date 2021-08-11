Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
Новости

"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабаева выбрала для записи ролика наряд от американского бренда
Кабаева выбрала для записи ролика наряд от американского бренда
Скриншот: vesti24 / Instagram

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак 11 августа в своем Telegram-канале прокомментировала образ российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, бывшего депутата Госдумы РФ и главы совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алины Кабаевой, который она продемонстрировала в эфире канала "Россия 1", впервые появившись на публике после длительной паузы.

Собчак совместила скриншот изображения Кабаевой со скриншотом сайта американского бренда Oscar de la Renta, на котором размещено фото наряда, очень похожего на наряд спортсменки. На сайте указано, что стоимость такого платья составляет 253 тыс. руб. (около 93 тыс. грн).

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", – высказалась журналистка. Она ограничила возможность делать репосты своей публикации.

Скриншот: Кровавая барыня / Telegram
Скриншот: Кровавая барыня / Telegram

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Предполагается, что у них есть совместные дети. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали.

10 августа канал "Россия 1" выпустил в эфир видео с участием Кабаевой, на котором она высказалась о поражении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Российское издание StarHit отметило, что Кабаева очень редко появляется в публичном пространстве и держит в тайне личную жизнь.

Теги: Ксения Собчак, Алина Кабаева, платье, мода и красота
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп
Дмитрий ГОРДОН
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Папина дочка, мама мимо проходила", "Гарика копия". Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
"Красивая малышка". Шиффер выложила в сеть фото в купальнике, которое будет представлено в немецком музее
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
Берри назвала дату премьеры своего фильма "В синяках" на Netflix
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
"Почему Обама с золотой медалью?" Жан Беленюк показал "олимпийский торт" со своей шоколадной копией
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
Звезды сериала "Друзья" Энистон и Швиммер закрутили роман – СМИ
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"Мужу нравится душа, а друзьям – титьки", "Секси-красотка". 50-летняя Орбакайте восхитила новым образом в платье с декольте
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
"В университете было два популярных человека – Миша Поплавский и я". Wellboy рассказал о звездной болезни
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS