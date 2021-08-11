"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы

Собчак совместила скриншот изображения Кабаевой со скриншотом сайта американского бренда Oscar de la Renta, на котором размещено фото наряда, очень похожего на наряд спортсменки. На сайте указано, что стоимость такого платья составляет 253 тыс. руб. (около 93 тыс. грн).

"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", – высказалась журналистка. Она ограничила возможность делать репосты своей публикации.

Скриншот: Кровавая барыня / Telegram