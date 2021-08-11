"И кольцо хорошее, и платье впору". Собчак назвала стоимость платья Кабаевой, в котором она появилась на публике после долгой паузы

Собчак совместила скриншот изображения Кабаевой со скриншотом сайта американского бренда Oscar de la Renta, на котором размещено фото наряда, очень похожего на наряд спортсменки. На сайте указано, что стоимость такого платья составляет 253 тыс. руб. (около 93 тыс. грн).
"И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне", – высказалась журналистка. Она ограничила возможность делать репосты своей публикации.
Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. Предполагается, что у них есть совместные дети. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали.
10 августа канал "Россия 1" выпустил в эфир видео с участием Кабаевой, на котором она высказалась о поражении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Российское издание StarHit отметило, что Кабаева очень редко появляется в публичном пространстве и держит в тайне личную жизнь.