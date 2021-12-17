Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту

Платье, как у Кабаевой, представлено на сайте итальянского бренда Valentino.

Вот так Кабаева (вторая слева) выглядит в дизайнерском наряде в полный рост.

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что российский президент Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.