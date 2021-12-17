Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские и зарубежные СМИ приписывают Кабаевой личные отношения с Путиным
Российские и зарубежные СМИ приписывают Кабаевой личные отношения с Путиным
Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

Стоимость черного миди-платья с сеткой, в котором российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы РФ и глава совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алина Кабаева появилась 14 декабря в шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" составляет 194 540 руб. (около 72. тыс. грн). На это обратили внимание авторы Telegram-канала "Рифмы и панчи".

Платье, как у Кабаевой, представлено на сайте итальянского бренда Valentino.

Вот так Кабаева (вторая слева) выглядит в дизайнерском наряде в полный рост.

Контекст:

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что российский президент Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Теги: Алина Кабаева, мода и красота
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