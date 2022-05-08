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США ввели санкции против 22 российских компаний, в том числе телеканалов "Россия 1", НТВ и "Первого канала"

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США объявили о новых санкциях после общения лидеров стран G7
США объявили о новых санкциях после общения лидеров стран G7
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

8 мая после видеоконференции лидеров стран "Большой семерки" Соединенные Штаты объявили о внесении в санкционный список трех российских телеканалов, которые контролируются государством – "Первый канал", "Россия 1" и НТВ. Об этом проинформировал сайт Белого дома.

Эти телеканалы названы "самыми просматриваемыми" в России и поддерживающими войну, которую ведет Россия против Украины по приказу главы Кремля Владимира Путина, а также указаны как одни из крупнейших получателей доходов, которые пополняют бюджет РФ.

На брифинге высокопоставленный американский чиновник объяснил, что "рекламные доллары США, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны трем наиболее просматриваемым государственным или контролируемым российским телеканалам, которые обеспечивают путинскую пропагандистскую машину".

Представитель Белого дома назвал каналы "рупорами Кремля", которые распространяют ложь, в частности о происходящем в Украине в ходе вторжения российских войск.

"После сегодняшнего дня ни одна американская компания не может заниматься финансированием или поддержкой дезинформационной машины, которая маскирует правду о путинском варварском вторжении за ложью и обманом", – подчеркнул чиновник.

Он также объявил, что США вводят 2600 визовых ограничений против российских и белорусских официальных лиц "в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека и зверства, совершаемые российскими военными".

"Мы налагаем санкции на большее количество руководителей из крупнейшего банка в России, "Сбербанка", а также на третий по величине банк "Газпромбанк", последнего из которых наши санкции ранее не касались. В совокупности сегодняшние действия являются продолжением планомерного выведения России из мировой финансово-экономической системы. И послание таково: в российской экономике не будет укрытий, если путинское вторжение продолжится", – заявил чиновник.

"Медуза" отмечает, что в санкционные списки минфина США добавлены 33 физических лица, в числе которых топ-менеджеры "Сбербанка" Ольга Голодец и Белла Златкис, а также заместитель председателя правления "Газпромбанка".

Также санкции ввели против 22 компаний. Помимо трех телеканалов, сюда вошли, в частности, Московский индустриальный банк, Северное морское пароходство и "Трансморфлот".

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Теги: Россия, США, НТВ, санкции, экономика, пропаганда, Первый канал, доходы, Сбербанк, вторжение, Ольга Голодец, Газпромбанк, финансирование, дезинформация
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