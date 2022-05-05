Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки – СМИ

Как известно, после 24 февраля большинство западных государств закрыли небо для российских самолетов и прекратили авиасообщение с РФ. Россия попала под санкции Airbus и Boeing, что означает невозможность обслуживать самолеты, покупать детали и так далее.

Однако турецкая туриндустрия, которая издавна ориентируется на российских туристов, нашла способ, как преодолеть этот барьер. В стране решили создать компании, которые будут обслуживать исключительно россиян, то есть летать только в Россию. Чтобы запустить этот механизм, правительство Турции снизило требования к созданию новых авиакомпаний: к примеру, минимальное количество самолетов во флоте такой компании снизили с пяти до трех единиц.

Первую "компанию для россиян" создали еще в середине апреля. Она будет работать под названием Southwind Airlines и будет базироваться в аэропорту Анталии. Первые рейсы авиакомпании ожидаются в конце мая, а ее флот составят пять "аэробусов".

Официально это якобы независимая компания, но российские участники рынка убеждены, что будет действовать она в интересах российского туроператора с турецким капиталом Pegas Touristik, который теперь – из-за своей российской прописки – не может возить туристов, как раньше.

Еще одна новосозданная компания, базирующаяся в Анталии, будет работать под названием Mavi Gök Aviation (или MGA Aviation). Журналисты подчеркивают, что компанию создают, чтобы покрыть потребности российско-турецкого оператора ANEX Tour. До сих пор ANEX Tour использовал мощности аффилированной авиакомпании Azur Air, зарегистрированной в России, но теперь использование ее самолетов для трансграничных полетов затруднено.

Новая компания получит четыре борта Boeing – два 737-900 вместимостью около 200 пассажиров и два больших Boeing 777. Впоследствии – если бизнес докажет свою эффективность и засвидетельствует, что эта схема позволяет успешно обходить санкции – планируется расширить географию и возить туристов не только в Турцию, но и в другие государства, куда ANEX будет продавать туры.

Ожидается создание также третьей компании, название которой еще не определено, рассказал источник журналистов. Она будет аффилирована с туристическим оператором Coral Travel. Турецкие СМИ уже сообщали, что правительство обсуждает выдачу кредита на общую сумму $300 млн этим трем туроператорам – Pegas Touristik, ANEX Tour и Coral Travel – для адаптации бизнеса к новым условиям.

Более того, турецкое правительство и экономические операторы помогают россиянам также обходить финансовые санкции. Как известно, Mastercard и Visa прекратили работу в РФ и трансграничное обслуживание российских карт, поэтому в Турции сейчас активно внедряют российскую платежную систему Мир.

Как объясняют журналисты, из-за отказа Анкары присоединиться к авиационным санкциям рейсы Turkish Airlines из России в Стамбул стали одним из главных "окон в Европу" для россиян. Ими все желающие граждане РФ, имея шенгенскую визу, могут улететь из Москвы в столицы ЕС, США и так далее. И хоть путешествия в Европу для россиян становятся сложнее и значительно дороже (билеты на Стамбул подорожали втрое), но они все же возможны.

Как отмечает "Украинская правда", в последние дни апреля российская-турецкая Azur Air начала летать в Анталию и Бодрум и стала первой зарегистрированной в РФ авиакомпанией, доказавшей возможность полетов из России на Boeing. Затем РФ объявила о возобновлении рейсов "Аэрофлота" в Стамбул с 6 мая. Летать будет Airbus A330-300 – самый большой из 330-х "аэробусов", вместимостью от 300 до 440 пассажиров.

"Но это только начало. Москва потребовала: больше рейсов "Аэрофлота" в обмен на увеличение турецких рейсов, которые нужны Анкаре. Разрешение на полеты Azur Air и "Аэрофлот" легализует обход санкций. В последнем случае – еще и российской госкомпанией", – говорят журналисты.

При этом, по мнению журналистов, действия Турции могут не только облегчить санкции в области туризма, но и помочь с ротацией российских военных в непризнанном Приднестровье. В нынешних условиях Россия не смогла бы направить туда значительный поток замаскированных военных из-за нехватки мест на стамбульских рейсах. Но с запуском рейсов "Аэрофлота" задача облегчается.