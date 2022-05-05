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Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки – СМИ

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Турция помогает туристам из РФ обходить санкции и путешествовать в ЕС, считают журналисты
Турция помогает туристам из РФ обходить санкции и путешествовать в ЕС, считают журналисты
Фото: depositphotos.com

Турция помогает России обходить мировые санкции, усилив сотрудничество со страной-агрессором в туристической сфере. Об этом говорится в материале "Украинской правда" от 4 мая.

Как известно, после 24 февраля большинство западных государств закрыли небо для российских самолетов и прекратили авиасообщение с РФ. Россия попала под санкции Airbus и Boeing, что означает невозможность обслуживать самолеты, покупать детали и так далее.

Однако турецкая туриндустрия, которая издавна ориентируется на российских туристов, нашла способ, как преодолеть этот барьер. В стране решили создать компании, которые будут обслуживать исключительно россиян, то есть летать только в Россию. Чтобы запустить этот механизм, правительство Турции снизило требования к созданию новых авиакомпаний: к примеру, минимальное количество самолетов во флоте такой компании снизили с пяти до трех единиц.

Первую "компанию для россиян" создали еще в середине апреля. Она будет работать под названием Southwind Airlines и будет базироваться в аэропорту Анталии. Первые рейсы авиакомпании ожидаются в конце мая, а ее флот составят пять "аэробусов".

Официально это якобы независимая компания, но российские участники рынка убеждены, что будет действовать она в интересах российского туроператора с турецким капиталом Pegas Touristik, который теперь – из-за своей российской прописки – не может возить туристов, как раньше.

Еще одна новосозданная компания, базирующаяся в Анталии, будет работать под названием Mavi Gök Aviation (или MGA Aviation). Журналисты подчеркивают, что компанию создают, чтобы покрыть потребности российско-турецкого оператора ANEX Tour. До сих пор ANEX Tour использовал мощности аффилированной авиакомпании Azur Air, зарегистрированной в России, но теперь использование ее самолетов для трансграничных полетов затруднено.

Новая компания получит четыре борта Boeing – два 737-900 вместимостью около 200 пассажиров и два больших Boeing 777. Впоследствии – если бизнес докажет свою эффективность и засвидетельствует, что эта схема позволяет успешно обходить санкции – планируется расширить географию и возить туристов не только в Турцию, но и в другие государства, куда ANEX будет продавать туры.

Ожидается создание также третьей компании, название которой еще не определено, рассказал источник журналистов. Она будет аффилирована с туристическим оператором Coral Travel. Турецкие СМИ уже сообщали, что правительство обсуждает выдачу кредита на общую сумму $300 млн этим трем туроператорам – Pegas Touristik, ANEX Tour и Coral Travel – для адаптации бизнеса к новым условиям.

Более того, турецкое правительство и экономические операторы помогают россиянам также обходить финансовые санкции. Как известно, Mastercard и Visa прекратили работу в РФ и трансграничное обслуживание российских карт, поэтому в Турции сейчас активно внедряют российскую платежную систему Мир.

Как объясняют журналисты, из-за отказа Анкары присоединиться к авиационным санкциям рейсы Turkish Airlines из России в Стамбул стали одним из главных "окон в Европу" для россиян. Ими все желающие граждане РФ, имея шенгенскую визу, могут улететь из Москвы в столицы ЕС, США и так далее. И хоть путешествия в Европу для россиян становятся сложнее и значительно дороже (билеты на Стамбул подорожали втрое), но они все же возможны.

Как отмечает "Украинская правда", в последние дни апреля российская-турецкая Azur Air начала летать в Анталию и Бодрум и стала первой зарегистрированной в РФ авиакомпанией, доказавшей возможность полетов из России на Boeing. Затем РФ объявила о возобновлении рейсов "Аэрофлота" в Стамбул с 6 мая. Летать будет Airbus A330-300 – самый большой из 330-х "аэробусов", вместимостью от 300 до 440 пассажиров.

"Но это только начало. Москва потребовала: больше рейсов "Аэрофлота" в обмен на увеличение турецких рейсов, которые нужны Анкаре. Разрешение на полеты Azur Air и "Аэрофлот" легализует обход санкций. В последнем случае – еще и российской госкомпанией", – говорят журналисты.

При этом, по мнению журналистов, действия Турции могут не только облегчить санкции в области туризма, но и помочь с ротацией российских военных в непризнанном Приднестровье. В нынешних условиях Россия не смогла бы направить туда значительный поток замаскированных военных из-за нехватки мест на стамбульских рейсах. Но с запуском рейсов "Аэрофлота" задача облегчается.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели против Москвы несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина. Входящая в НАТО Турция при этом отказалась поддержать ограничительные меры, утверждая, что они не решают проблем.

Кроме того, Анкара не голосовала на заседании Всемирной туристической организации ООН, во время которого из ВТО исключили Россию

С конца марта в турецком Стамбуле по предложению президента Турции Реджепа Эрдогана проходят переговоры между украинской и российскими делегациями (пока состоялся один раунд). Также Эрдоган заявлял о готовности Турции стать гарантом безопасности Украины, однако подчеркивал, что Анкара ни при каких условиях не вступит в войну. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Турция, санкции, экономика, туризм, авиапространство, авиаперевозки
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