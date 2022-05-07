ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нельзя правой рукой вводить санкции, а левой – подписывать новые контракты с РФ. Это лицемерие

Зеленский: Все равно завершится тем, что надо будет полностью ввести эмбарго на российские энергоносители
Зеленский: Все равно завершится тем, что надо будет полностью ввести эмбарго на российские энергоносители
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время видеовстречи в британском Королевском институте международных дел Chatham House прокомментировал санкции западных стран против России, введенные в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Что касается санкций. Есть шаги "за" и "против". И они должны быть прозрачными и честными. Не надо быть немножечко злым и немножечко добрым, правой рукой вводить санкции, а левой – подписывать новые контракты с Россией. Это не подходит, точно не во времена войны. Это лицемерие. Санкции должны быть такими, чтобы после них не обновлять санкции. Если вы вводите санкции по отключению от системы SWIFT банковской системы РФ, если вы против тех или иных финансовых операций – вводите и отключайте банковскую систему РФ. Точка. "Здесь мы можем, а здесь мы не можем. С этими банками у какой-то страны Европы есть контракты, поэтому давайте пока не вводить... А что скажет Германия? А Венгрия? А как посмотрит еще кто-то?" Надо смотреть правде в глаза: в этом тоже есть лицемерие и бизнес. Поэтому доволен ли я санкциями в целом ЕС, США, Великобритании? В целом наконец мы благодарны за санкционную политику", – сказал он.

Президент считает, что нужно было применить санкции против РФ превентивно, до ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы благодарны за эти санкции мощные, которые были введены. Кроме вещей, связанных с энергоносителями. Если вы знаете, что РФ на энергоносителях зарабатывает миллиард в день, то, извините, как может язык поворачиваться в целом говорить: "А давайте что-то отложим, а давайте подумаем, через четыре месяца это, а через год это..." Не надо играть. Если вы понимаете, что не можете без этого энергоносителя, скажите, что вы можете через два месяца, договоритесь. Не надо делать исключений одним странам, "этим можно, этим нельзя"... Надо действовать вместе", – заявил глава государства.

По его словам, в этом заключается содержание словосочетания "Европейский союз".

"Мы не в ЕС знаем глубже содержание этого словосочетания, чем некоторые страны, которые в нем много-много лет. Поэтому что касается энергоносителей: все равно завершится тем, что надо полностью ввести эмбарго на энергоносители. Будет сложно всем, но будет сложно дома, и все семьи европейские будут живы, в отличие от наших. Но если вы этого не будете делать, некоторые европейские лидеры, вы потом поймете, когда на ваших границах будут российские войска. А когда прилетит первая ракета, как это было у нас, и когда их ракеты будут отнимать конечности детей, людей, вы поймете, что "Северный поток – 2", "...3"... Да пусть они горят, хоть "Северный поток – 100" – они не стоят цены жизни людей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. 

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ ЕС ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, санкции, нефть, эмбарго, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (141726)
2
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (83643)
3
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (70570)
4
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (49357)
5
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (29585)
6
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (28584)
7
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (27764)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26320)
 
 
 
 