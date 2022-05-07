Зеленский: Нельзя правой рукой вводить санкции, а левой – подписывать новые контракты с РФ. Это лицемерие

"Что касается санкций. Есть шаги "за" и "против". И они должны быть прозрачными и честными. Не надо быть немножечко злым и немножечко добрым, правой рукой вводить санкции, а левой – подписывать новые контракты с Россией. Это не подходит, точно не во времена войны. Это лицемерие. Санкции должны быть такими, чтобы после них не обновлять санкции. Если вы вводите санкции по отключению от системы SWIFT банковской системы РФ, если вы против тех или иных финансовых операций – вводите и отключайте банковскую систему РФ. Точка. "Здесь мы можем, а здесь мы не можем. С этими банками у какой-то страны Европы есть контракты, поэтому давайте пока не вводить... А что скажет Германия? А Венгрия? А как посмотрит еще кто-то?" Надо смотреть правде в глаза: в этом тоже есть лицемерие и бизнес. Поэтому доволен ли я санкциями в целом ЕС, США, Великобритании? В целом наконец мы благодарны за санкционную политику", – сказал он.

Президент считает, что нужно было применить санкции против РФ превентивно, до ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы благодарны за эти санкции мощные, которые были введены. Кроме вещей, связанных с энергоносителями. Если вы знаете, что РФ на энергоносителях зарабатывает миллиард в день, то, извините, как может язык поворачиваться в целом говорить: "А давайте что-то отложим, а давайте подумаем, через четыре месяца это, а через год это..." Не надо играть. Если вы понимаете, что не можете без этого энергоносителя, скажите, что вы можете через два месяца, договоритесь. Не надо делать исключений одним странам, "этим можно, этим нельзя"... Надо действовать вместе", – заявил глава государства.

По его словам, в этом заключается содержание словосочетания "Европейский союз".

"Мы не в ЕС знаем глубже содержание этого словосочетания, чем некоторые страны, которые в нем много-много лет. Поэтому что касается энергоносителей: все равно завершится тем, что надо полностью ввести эмбарго на энергоносители. Будет сложно всем, но будет сложно дома, и все семьи европейские будут живы, в отличие от наших. Но если вы этого не будете делать, некоторые европейские лидеры, вы потом поймете, когда на ваших границах будут российские войска. А когда прилетит первая ракета, как это было у нас, и когда их ракеты будут отнимать конечности детей, людей, вы поймете, что "Северный поток – 2", "...3"... Да пусть они горят, хоть "Северный поток – 100" – они не стоят цены жизни людей", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)