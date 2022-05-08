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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Новые жесткие санкции США против РФ на подходе

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Кулеба отметил, что они с Блинкеном "скоординировали шаги по приближению победы Украины"
Кулеба отметил, что они с Блинкеном "скоординировали шаги по приближению победы Украины"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном усиление санкционного давления на РФ и мировые проблемы с продовольствием. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"В День памяти и примирения, День победы в Европе скоординировали с госсекретарем Блинкеном шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал министр.

Блинкен подчеркнул, что разговор состоялся 8 мая, когда в Украине отмечают День памяти и примирения в честь погибших во Второй мировой войне.

"Особенно торжественное событие в этом году и напоминание о том, что Украина восстанет снова", – написал он.

Блинкен также проинформировал Кулебу о визите в Киев временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, санкции, Госдепартамент США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, День памяти и примирения, война России против Украины
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