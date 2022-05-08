Кулеба: Новые жесткие санкции США против РФ на подходе

Кулеба отметил, что они с Блинкеном "скоординировали шаги по приближению победы Украины" Фото: EPA

"В День памяти и примирения, День победы в Европе скоординировали с госсекретарем Блинкеном шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал министр.

У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з @SecBlinken скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022

Блинкен подчеркнул, что разговор состоялся 8 мая, когда в Украине отмечают День памяти и примирения в честь погибших во Второй мировой войне.

"Особенно торжественное событие в этом году и напоминание о том, что Украина восстанет снова", – написал он.

Блинкен также проинформировал Кулебу о визите в Киев временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba on Ukraine’s Day of Remembrance and Reconciliation for those killed in WWII. A particularly solemn observance this year and a reminder that Ukraine will rise again. Also informed him of our CDA’s visit to Kyiv. #UnitedWithUkraine — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 8, 2022

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