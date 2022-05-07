В Белом доме не исключают сокращения внешнего долга Украины, но позицию надо уточнить – Псаки

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну, очевидно, в борьбе против вторжения России. И мы знаем, что гуманитарная и экономическая помощь в разных формах – верно? – имеет жизненно важное значение для них и для их успеха в продвижении вперед. И я могу проверить, есть ли у нас конкретная точка зрения на списание внешнего долга", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Госдолг Украины по итогам 2021 года впервые с 2013 года снизился до уровня ниже 50% ВВП. Об этом 1 декабря прошлого года в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

По данным Минфина, в 2021 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,671 трлн грн ($97,95 млрд). За минувший год долг увеличился на 119,95 млрд грн ($7,7 млрд).

Украина, даже несмотря на войну с РФ, способна погашать свои внешние долги, заявил в конце марта 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, график выплат в этом году несложный. Он подчеркнул, что, поскольку Украина продолжает нуждаться в привлечении средств, для Киева чрезвычайно важно своевременное обслуживание имеющихся долгов – оно демонстрирует, что страна остается надежным партнером при любых условиях.