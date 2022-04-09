Гройсман призвал США, Великобританию и другие страны взять на себя обслуживание госдолга Украины

По словам политика, сегодня перед Украиной стоят три важнейших задачи: обеспечить Вооруженные силы всем необходимым, поддержать переселенцев – включая размещение и работу, а также организовать, насколько возможно, нормальное функционирование государственных институтов.
"Перед нами беспрецедентные вызовы… Один из ключевых вопросов – это управление государственным долгом. В этом году мы должны выплатить более 570 млрд грн. Это непосильная ноша в условиях войны, которую ведет Украина. Поэтому было бы хорошо, если бы мы обратились к нашим международным партнерам, прежде всего США, Великобритании, с предложением, чтобы обслуживание госдолга они взяли на себя. Это бы освободило ресурс, который можно направить на обеспечение ВСУ и поддержку доходов граждан", – сказал Гройсман.
По его убеждению, эта помощь была бы посильной и прозрачной, так как речь идет об оплате именно обслуживания – процентов по долгам. Политик подчеркнул, что Украине это дало бы дополнительную стабильность и реальный ресурс для армии и экономики.
"Нам нужно обеспечить функционирование тыла, расширить наши сухопутные возможности, добиться промышленного безвиза по европейским рынкам. Следующий этап – перемещение предприятий. Речь о физическом перемещении предприятий и перемещении работников этих предприятий. Это требует двух отдельных государственных программ", – сказал Гройсман.
Как отметил политик, финансовые ресурсы на подобные масштабные цели можно находить либо за счет высвобождения "долговых" выплат, либо за счет фондов поддержки Украины.
"И это справедливые вопросы, которые задает и президент, и правительство, и общество", – добавил лидер "Украинской Стратегии".
Госдолг Украины по итогам 2021 года впервые с 2013 года снизился до уровня ниже 50% ВВП. Об этом 1 декабря прошлого года в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.
По данным Минфина, в 2021 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,671 трлн грн ($97,95 млрд). За минувший год долг увеличился на 119,95 млрд грн ($7,7 млрд).