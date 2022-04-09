Гройсман призвал США, Великобританию и другие страны взять на себя обслуживание госдолга Украины

Гройсман подчеркнул, что выплаты Украины по госдолгу в этом году превышают 500 млрд грн Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

По словам политика, сегодня перед Украиной стоят три важнейших задачи: обеспечить Вооруженные силы всем необходимым, поддержать переселенцев – включая размещение и работу, а также организовать, насколько возможно, нормальное функционирование государственных институтов.

"Перед нами беспрецедентные вызовы… Один из ключевых вопросов – это управление государственным долгом. В этом году мы должны выплатить более 570 млрд грн. Это непосильная ноша в условиях войны, которую ведет Украина. Поэтому было бы хорошо, если бы мы обратились к нашим международным партнерам, прежде всего США, Великобритании, с предложением, чтобы обслуживание госдолга они взяли на себя. Это бы освободило ресурс, который можно направить на обеспечение ВСУ и поддержку доходов граждан", – сказал Гройсман.

По его убеждению, эта помощь была бы посильной и прозрачной, так как речь идет об оплате именно обслуживания – процентов по долгам. Политик подчеркнул, что Украине это дало бы дополнительную стабильность и реальный ресурс для армии и экономики.

"Нам нужно обеспечить функционирование тыла, расширить наши сухопутные возможности, добиться промышленного безвиза по европейским рынкам. Следующий этап – перемещение предприятий. Речь о физическом перемещении предприятий и перемещении работников этих предприятий. Это требует двух отдельных государственных программ", – сказал Гройсман.

Как отметил политик, финансовые ресурсы на подобные масштабные цели можно находить либо за счет высвобождения "долговых" выплат, либо за счет фондов поддержки Украины.

"И это справедливые вопросы, которые задает и президент, и правительство, и общество", – добавил лидер "Украинской Стратегии".