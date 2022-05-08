В ЦРУ не видят доказательств, что Россия планирует ядерные удары

"Как разведывательное сообщество, мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", – заявил глава ЦРУ.

Он объяснил, что подготовку к такому удару можно отследить через спутник. Вместе с тем Бернс считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы видели от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России так высоки", – добавил он.

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