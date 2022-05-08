В ЦРУ не видят доказательств, что Россия планирует ядерные удары

"Как разведывательное сообщество, мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", – заявил глава ЦРУ.
Он объяснил, что подготовку к такому удару можно отследить через спутник. Вместе с тем Бернс считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия.
"Учитывая бряцание оружием, которое мы видели от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России так высоки", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
* WATCH NOW * @CIA Director William J.Burns shares his thoughts on the current state of geopolitics #FTWeekendFestival— Financial Times Live (@ftlive) May 7, 2022
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В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.