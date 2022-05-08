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В ЦРУ не видят доказательств, что Россия планирует ядерные удары

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Бернс считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия
Бернс считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс уверен, что нет наглядных доказательств подготовки Россией ядерного удара по территории Украины. Об этом он заявил на брифинге 7 мая, его запись в Twitter опубликовало издание Financial Times.

"Как разведывательное сообщество, мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия", – заявил глава ЦРУ.

Он объяснил, что подготовку к такому удару можно отследить через спутник. Вместе с тем Бернс считает, что не стоит легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия.

"Учитывая бряцание оружием, которое мы видели от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России так высоки", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, ядерное оружие, война, ЦРУ, война России против Украины, Уильям Бернс
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