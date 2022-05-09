Канада поставит Украине новое оружие и введет новые санкции против РФ

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте премьера Канады.

Отмечается, что дополнительная военная помощь от Канады на 50 млн канадских долларов (около $39 млн по курсу Банка Канады) будет включать, среди прочего, 18 камер для беспилотников, спутниковые снимки высокого разрешения, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также боеприпасы для гаубиц M777.

Кроме того, поддержка Канады будет включать финансирование операций по разминированию украинских территорий.

Трюдо, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, также заявил, что Канада вводит новые санкции против РФ – 40 физических и пяти юридических лиц "за оказание косвенной или прямой поддержки российским военным".

В частности, ограничения коснутся 21 российского физлица, включая олигархов и близких соратников российского режима, а также 19 человек в российском оборонном секторе.

"Поскольку Россия продолжает свою незаконную и неоправданную войну против Украины, Канада будет продолжать поддерживать Украину и ее народ", – подчеркнул Трюдо.

Визит премьера Канады в Украину не анонсировался. Трюдо побывал в Ирпене под Киевом и "был в шоке" от разрушений, которые нанесли городу российские оккупанты.

На встрече с Зеленским Трюдо заявил, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Премьер Канады отметил, что Украине будет предоставляться помощь, в том числе финансовая и гуманитарная, а также оборонная: противотанковые системы, оборудование для спутниковой связи и тому подобное.

Зеленский поблагодарил Трюдо за визит в Киев, поддержку и договоренность об "отмене всех барьеров в торговле" сроком на один год.