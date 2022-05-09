Канада поставит Украине новое оружие и введет новые санкции против РФ

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте премьера Канады.
Отмечается, что дополнительная военная помощь от Канады на 50 млн канадских долларов (около $39 млн по курсу Банка Канады) будет включать, среди прочего, 18 камер для беспилотников, спутниковые снимки высокого разрешения, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также боеприпасы для гаубиц M777.
Кроме того, поддержка Канады будет включать финансирование операций по разминированию украинских территорий.
Трюдо, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, также заявил, что Канада вводит новые санкции против РФ – 40 физических и пяти юридических лиц "за оказание косвенной или прямой поддержки российским военным".
В частности, ограничения коснутся 21 российского физлица, включая олигархов и близких соратников российского режима, а также 19 человек в российском оборонном секторе.
"Поскольку Россия продолжает свою незаконную и неоправданную войну против Украины, Канада будет продолжать поддерживать Украину и ее народ", – подчеркнул Трюдо.
Визит премьера Канады в Украину не анонсировался. Трюдо побывал в Ирпене под Киевом и "был в шоке" от разрушений, которые нанесли городу российские оккупанты.
На встрече с Зеленским Трюдо заявил, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Премьер Канады отметил, что Украине будет предоставляться помощь, в том числе финансовая и гуманитарная, а также оборонная: противотанковые системы, оборудование для спутниковой связи и тому подобное.
Зеленский поблагодарил Трюдо за визит в Киев, поддержку и договоренность об "отмене всех барьеров в торговле" сроком на один год.
С 2015 года Канада выделила около 154 млн канадских долларов (более $120 млн) на оборонную военную технику для Украины, из которых более 131 млн (более $102 млн) – с февраля 2022 года, отмечается на сайте правительства.
В бюджете на 2022 год Канада также выделила Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов ($390 млн) на 2022-23 финансовый год.
После незаконной оккупации РФ и попытки аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц. После полномасштабного военного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела ограничения в отношении более 1000 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.