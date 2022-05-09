Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, включая пса Патрона. Фото, видео

"Украинские спасатели выполняют сегодня очень важную работу по очищению нашей земли от вражеских мин. Помогает им и известный четырехлапый сапер Патрон, нашедший уже 236 взрывоопасных предметов", – сказал Зеленский.

Он вручил награды спасателям в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо, посетившего Киев, и поблагодарил за службу.

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В вечернем видеообращении, опубликованном Офисом президента, Зеленский отметил, что у Канады "сильный потенциал в противоминной работе" и Украина рассчитывает на помощь в этом вопросе, так как российские оккупанты оставляют после себя тысячи мин, растяжек, снарядов.

"Наградил сегодня наших саперов. В частности, и маленького, но очень известного сапера – Патрона. Пса, который помогает очищению нашей земли от следов оккупантов. И помогающий также учить детей противоминной безопасности. Из-за российских захватчиков это теперь одна из наиболее актуальных задач – научить детей узнавать взрывоопасные предметы и избегать их. Вот такое "освобождение" от безопасной жизни для украинских детей Россия принесла в Украину", – сказал президент.

Фото: president.gov.ua

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео награждения Патрона в Мариинском дворце. На нем слышно, что пес облаял Зеленского и Трюдо.

"В церемонии принял участие и четырехлапый талисман наших ребят – Патрон. Он был очень рад знакомству с настоящим другом Украины, даже несмотря на то, что у господина Трюдо не нашлось кусочка любимого сыра Патрона", – отметили в ГСЧС.

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