Зеленский: Сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы

"Сегодня – важный день, очень. Для нас. Для нашего народа. Для нашей свободы... И главное, что почувствовал сегодня – это еще большая готовность мира помогать нам. И то, что мы уже достигли исторического результата, потому что всему свободному миру понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же – проигрывает, потому что зло всегда проигрывает.", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Трюдо за визит в Киев, поддержку и договоренность об "отмене всех барьеров в торговле" сроком на один год.

"Благодарен первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден за визит в Украину, в Ужгород именно сегодня. Из соображений безопасности об этом визите и встрече с первой леди Украины не сообщали раньше времени, не приглашали журналистов. Но я знаю, что госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы и украинки сейчас. И я благодарен ей за искреннюю поддержку наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что также Украину сегодня посетили музыканты группы U2, и поблагодарил их за привлечение внимания к необходимости помогать украинцам.

"Украина впервые стала участником встречи лидеров государств "Группы семи". Величайших мировых демократий. Обозначил наше видение того, что должно быть сделано для победы свободы и обеспечения безопасности Украины", – рассказал Зеленский.

По его словам, согласованное совместное заявление G7 – "максимально в интересах Украины и станет основой нашего дальнейшего сотрудничества".

"Что ж, я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это – очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российская армия "не была бы собой, если бы не убивала и сейчас – в канун безусловно важных дней для любого европейца".

"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убиты около 60 человек. Мирных жителей, просто скрывавшихся в школе от обстрелов... Очередной ракетный удар по Одесской области, снова попадание по жилому дому. Снова обстрелы в Сумской области. Жестокие обстрелы на Донбассе и Харьковщине. Будто и не 8 мая. Будто завтра и не 9, когда главным словом должен быть мир. Для всех обычных людей. Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет. Чтобы снова приобрели свой вес действительно важные слова – "никогда снова", – сказал Зеленский.

Он закончил обращение благодарностью всем защитникам и защитницам, которые держат оборону и спасают Украину от "современных отпрысков того старого зла".

Война России против Украины. Главное (обновляется)