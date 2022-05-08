"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео

"Президент Зеленский пригласили нас выступить в Киеве в знак солидарности с украинским народом, вот почему мы приехали", – написали музыканты.
President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine— U2 (@U2) May 8, 2022
Видеозаписи выступления артистов на станции метро "Крещатик" уже появились в сети. В частности, видео обнародовал в своем Telegram-канале член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко
В ролике запечатлен момент совместного исполнения песни Bono с фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей.
Еще один ролик был снят, когда мимо станции во время исполнения музыкантами новой композиции проезжала электричка.
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