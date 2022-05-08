Бульвар Шоубиз
 
08 мая, 2022
 
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"В знак солидарности с украинским народом". Вслед за Джоли в Украину прибыли Bono и Эдж из U2. Музыканты выступили в киевском метро. Видео

U2: Президент Зеленский пригласили нас выступить в Киеве
U2: Президент Зеленский пригласили нас выступить в Киеве
Фото: ЕРА

Ирландские музыканты Bono и Эдж, участники рок-группы U2 8 мая выступили на станции киевского метро "Крещатик". На своей странице в Twitter артисты сообщили, что прибыли в Украину по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский пригласили нас выступить в Киеве в знак солидарности с украинским народом, вот почему мы приехали", – написали музыканты. 

Видеозаписи выступления артистов на станции метро "Крещатик" уже появились в сети. В частности, видео обнародовал в своем Telegram-канале член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко 

В ролике запечатлен момент совместного исполнения песни Bono с фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. 

Еще один ролик был снят, когда мимо станции во время исполнения музыкантами новой композиции проезжала электричка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ирландская группа U2 5 марта в Instagram разместила пост в поддержку Украины.  

Ранее Украину посетила американская актриса Анджелина Джоли

Теги: Киев, Украина, метро, концерт, Крещатик
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