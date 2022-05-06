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06 мая, 2022
 
Новости

"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину

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Джоли покинула Украину 2 мая
Джоли покинула Украину 2 мая
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная 5 мая в Facebook опубликовала фото монитора, на котором запечатлена голливудская актриса Анджелина Джоли во время общения в формате видеоконференции с Ермаком.

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер, – написала она.  Это уже далеко не первый Zoom Ермака и Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Джоли для Украины только начинается. Скоро сами все увидите".

От себя Заривная добавила, что считает голливудскую знаменитость умной, глубокой, очень смелой и сильной женщиной.

"Благодарны за поддержку Украины",  подытожила она.

https://www.facebook.com/zarivnaya/posts/5483263168360068

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом.

Теги: Анджелина Джоли, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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