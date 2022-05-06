"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер, – написала она. – Это уже далеко не первый Zoom Ермака и Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Джоли для Украины только начинается. Скоро сами все увидите".

От себя Заривная добавила, что считает голливудскую знаменитость умной, глубокой, очень смелой и сильной женщиной.

"Благодарны за поддержку Украины", – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)