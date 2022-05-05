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05 мая, 2022
 
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Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях

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Джоли в Украине встретилась с переселенцами, волонтерами и детьми в приютах
Джоли в Украине встретилась с переселенцами, волонтерами и детьми в приютах
Фото: ЕРА

Американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев ООН Анджелина Джоли, которая с 30 апреля по 2 мая пребывала в Украине, впервые рассказала о своей поездке. Впечатлениями от увиденного знаменитость поделилась 4 мая в Instagram. Она также опубликовала серию фото, на одном из которых запечатлен осколок ракеты, которым игралась маленькая девочка, приняв его за камень.

"Когда я была во Львове, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Она не поняла, что это на самом деле был осколок ракеты. Он неровный и тяжелее, чем можно  ожидать. Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка. При взрыве острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом. Я встречалась с детьми, которые были ранены во время ракетного обстрела Краматорского вокзала. Им недавно удалили осколки  это трудный и болезненный процесс. Расположенные близко к жизненно важным органам фрагменты осколков слишком опасно удалять, они остались внутри", – написала актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом.

Теги: Анджелина Джоли, война России против Украины
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