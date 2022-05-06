Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
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"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину

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Джоли прибыла в Украину 30 апреля, а 2 мая покинула страну
Джоли прибыла в Украину 30 апреля, а 2 мая покинула страну
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который занимался организацией визита американской актрисы Анджелины Джоли в Украину, 6 мая в Telegram рассказал, что уже после ее отъезда общался с ней по видеосвязи.

"Анджелина готова взаимодействовать с ответственными лицами и структурами, которые непосредственно занимаются проблемами детей, чтобы надлежащим образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь. Отдельным вопросом являются дети, оставшиеся без попечения или находящиеся на временно оккупированных территориях. Я рассказал, что в Украине проблемами детей занимается первая леди Елена Зеленская. Мы будем также делать все, чтобы защитить поколение украинцев, и точно продолжим работать со всеми, кто может помочь,  написал Ермак.  Благодарю Анджелину Джоли за визит и замечательный разговор. Точно не прощаемся". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками. 

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом.

5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался Ермак

Теги: Анджелина Джоли, война России против Украины, Офис президента Украины
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