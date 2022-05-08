G7 обещала продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую

Лидеры G7 обещали и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности Фото: depositphotos.com

Видеоконференция лидеров стран G7 прошла 8 мая с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защищать себя сейчас и сдерживать будущие акты агрессии. С этой целью мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

Авторы текста отметили, что "Большая семерка" вместе с международным сообществом предоставили и запланировали дополнительную поддержку для Украины с начала полномасштабной войны в размере более $24 млрд на 2022 год и далее как финансами, так и материальными средствами.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями – для поддержки долгосрочных восстановления и реконструкции", – пообещали в G7.

"Большая семерка" также обещала помочь Украине сохранить производство продуктов питания с учетом следующего сезона сбора урожая и экспортировать их, в том числе по альтернативным маршрутам, ввиду угрозы глобальной продовольственной безопасности.

Лидеры стран G7 вновь заявили о своем осуждении неоправданной и незаконной военной агрессии России против Украины и неизбирательных ударов по гражданскому населению, которые привели к "ужасной гуманитарной катастрофе в самом сердце Европы".

"Мы потрясены массовыми человеческими жертвами, посягательствами на права человека и разрушениями, которые действия России причинили Украине. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица и лица, не принимающие активного участия в боевых действиях, не могут быть законными целями", – говорится в заявлении.

В G7 пообещали "не пожалеть усилий", чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина, а также "архитекторов и пособников этой агрессии", включая режим Александра Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их действия в соответствии с международным правом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.