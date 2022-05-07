Украина завершила апрель с дефицитом госбюджета в 125 млрд грн – министр финансов

Марченко рассказал о поступлениях от налоговой и таможни Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

"Марченко доложил о состоянии выполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Так, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", – сказано в сообщении.

Министр отметил, что дефицит госбюджета планируется погашать за счет международных грантов и кредитов.

"Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме $11 млрд, из них $5 млрд наше государство уже получило", – объяснили в ОП.