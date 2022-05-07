Украина завершила апрель с дефицитом госбюджета в 125 млрд грн – министр финансов

"Марченко доложил о состоянии выполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Так, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", – сказано в сообщении.
Министр отметил, что дефицит госбюджета планируется погашать за счет международных грантов и кредитов.
"Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме $11 млрд, из них $5 млрд наше государство уже получило", – объяснили в ОП.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.
По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.
Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.