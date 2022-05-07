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Украина завершила апрель с дефицитом госбюджета в 125 млрд грн – министр финансов

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Марченко рассказал о поступлениях от налоговой и таможни
Марченко рассказал о поступлениях от налоговой и таможни
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

В апреле дефицит государственного бюджета Украины составил 125 млрд грн. Об этом 7 мая на совещании с участием президента Украины сообщил министр финансов Сергей Марченко, проинформировал Офис президента Украины.

"Марченко доложил о состоянии выполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Так, страна завершила апрель с дефицитом в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания. На май запланировано 57 млрд грн поступлений", – сказано в сообщении.

Министр отметил, что дефицит госбюджета планируется погашать за счет международных грантов и кредитов.

"Продолжаются переговоры о международных грантах в объеме $11 млрд, из них $5 млрд наше государство уже получило", – объяснили в ОП.

Контекст:

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

По информации Министерства финансов Украины, страна за месяц боевых действий в войне с Россией тратит около $10 млрд.

Для восстановления экономики Украины после войны потребуются сотни миллиардов долларов, считает Марченко.

Теги: налоги, госбюджет, валюта, война, экономика, бюджет, таможня, дефицит, военное положение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, финансы, гранты, Сергей Марченко
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