Рада разрешила Кабмину оперативно выделять дополнительные средства из госбюджета на оборону

За соответствующее решение проголосовали 347 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Необходимость принятия законопроекта была обусловлена агрессивной риторикой руководства РФ, беспрецедентной эскалацией и увеличением российских войск вблизи границ Украины, а также увеличением угрозы вторжения РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Законопроект призван гарантировать, что в условиях обострения военной угрозы государство максимально и оперативно использует все возможности для увеличения расходов на национальную безопасность и оборону", – говорится в тексте пояснительной записки.

Как указано в тексте документа о внесение изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, Кабмин сможет принимать решения по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины – президентом.