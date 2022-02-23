Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине на внеочередном заседании 23 февраля – нардеп

"Планируется, что или по представлению президента, или [если] мы собираем 150 подписей, проведем внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины. Ориентировочно оно состоится между 17.00 и 18.00", – сказала народный депутат.
По ее словам, в Раде ожидают секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова для проведения консультаций и "наработки определенной формулировки о том, как будет действовать чрезвычайное положение".
Информацию о проведении внеочередного заседания Рады подтвердил "РБК-Украина" нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
"Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения сегодня после комитетов, ориентировочно в 17.00 – 18.00", – сказал он.
Ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, предлагает Верховной Раде СНБО, сообщил 23 февраля Данилов. По его словам, введение чрезвычайного положения почти никак не отразится на нашей жизни.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2". Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.