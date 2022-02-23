Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине на внеочередном заседании 23 февраля – нардеп

"Планируется, что или по представлению президента, или [если] мы собираем 150 подписей, проведем внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины. Ориентировочно оно состоится между 17.00 и 18.00", – сказала народный депутат.

По ее словам, в Раде ожидают секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова для проведения консультаций и "наработки определенной формулировки о том, как будет действовать чрезвычайное положение".

Информацию о проведении внеочередного заседания Рады подтвердил "РБК-Украина" нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Рада рассмотрит введение чрезвычайного положения сегодня после комитетов, ориентировочно в 17.00 – 18.00", – сказал он.

Ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, предлагает Верховной Раде СНБО, сообщил 23 февраля Данилов. По его словам, введение чрезвычайного положения почти никак не отразится на нашей жизни.