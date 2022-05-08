Страны G7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти

В G7 пообещали продолжить санкции против российских банков, российской пропаганды и финансовой элиты, которая поддерживает режим Фото: depositphotos.com

В заявлении подчеркивается, что страны G7 уже ввели ряд скоординированных санкций против режима президента РФ Владимира Путина, чтобы затруднить ему ведение агрессивной войны против Украины, и продолжат усиливать давление.

Подписанты заявления коллективно обязуются принять ряд мер "в соответствии с юридическими полномочиями и процессами".

"Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок", – говорится в заявлении.

Также страны "Большой семерки" обещают принять меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия, чтобы усилить изоляцию РФ во всех секторах ее экономики.

"В-третьих, мы продолжим принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и системно критичных для российской финансовой системы", – говорится в тексте.

Кроме того, страны G7 обещают продолжить борьбу с пропагандой, распространяемой российским режимом, и усилить кампанию против финансовой элиты, которая поддерживает Путина в его военных действиях и "растрачивают ресурсы российского народа".

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В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Видеоконференция лидеров стран G7 прошла 8 мая с участием президента Украины Владимира Зеленского.