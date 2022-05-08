Страны G7 обязуются поэтапно прекратить импорт российской нефти

В заявлении подчеркивается, что страны G7 уже ввели ряд скоординированных санкций против режима президента РФ Владимира Путина, чтобы затруднить ему ведение агрессивной войны против Украины, и продолжат усиливать давление.
Подписанты заявления коллективно обязуются принять ряд мер "в соответствии с юридическими полномочиями и процессами".
"Во-первых, мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти. Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно и упорядоченно и таким образом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных поставок", – говорится в заявлении.
Также страны "Большой семерки" обещают принять меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия, чтобы усилить изоляцию РФ во всех секторах ее экономики.
"В-третьих, мы продолжим принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой и системно критичных для российской финансовой системы", – говорится в тексте.
Кроме того, страны G7 обещают продолжить борьбу с пропагандой, распространяемой российским режимом, и усилить кампанию против финансовой элиты, которая поддерживает Путина в его военных действиях и "растрачивают ресурсы российского народа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Видеоконференция лидеров стран G7 прошла 8 мая с участием президента Украины Владимира Зеленского.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.
Однако 8 мая Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго, сообщило агентство Bloomberg.