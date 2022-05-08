"Вместе мы едины". Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Видео

"Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери. Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в публикации.

Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где проживают переселенцы, покинувшие свои дома в обстреливаемых или оккупированных российской армией регионах Украины.

"По понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома. В настоящее время Джилл Байден покинула территорию Украины", – сообщается в в Telegram-канале Закарпатского областного совета.

"Вместе мы едины для Украины. Я надеюсь, что, находясь здесь, смогу передать миру, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир, и напомнить им, что они не одиноки", – написала в Twitter Джилл Байден после встречи.

Together, we are united for Ukraine.



I hope by being here I can convey how much their strength and resilience inspires the world, and remind them that they are not alone. * pic.twitter.com/YBqSsdw5i7 — Jill Biden (@FLOTUS) May 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)