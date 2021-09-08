Джилл Байден вернулась к очному преподаванию. Она первая супруга лидера США, работаящая вне Белого дома

В колледже Джилл Байден работает с 2009 года, она преподает английский. Она не бросила работу после избрания ее супруга президентом, но с начала эпидемии перешла на дистанционное обучение.

Джилл Байден начала преподавать английский язык в римско-католической средней школе в Уилмингтоне в 1967 году. Позже она преподавала в психиатрической больнице и в Техническом колледже Делавэра.

За эти годы она получила две степени магистра и докторскую степень в области руководства образовательным процессом.

Как отмечает Associated Press, ранее первые леди страны не работали за пределами Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки дома. Некоторые первые леди были послами своих мужей, как, например, Элеонора Рузвельт.

Более поздние первые леди, такие как Лаура Буш, которая была учительницей начальной школы и библиотекарем, перестали работать вне дома после рождения детей и не работали, когда их мужья были избраны президентами. Хиллари Клинтон и Мишель Обама были работающими матерями, которые отказались продолжать свою карьеру в Белом доме.