Джилл Байден вернулась к очному преподаванию. Она первая супруга лидера США, работаящая вне Белого дома

В колледже Джилл Байден работает с 2009 года, она преподает английский. Она не бросила работу после избрания ее супруга президентом, но с начала эпидемии перешла на дистанционное обучение.
Джилл Байден начала преподавать английский язык в римско-католической средней школе в Уилмингтоне в 1967 году. Позже она преподавала в психиатрической больнице и в Техническом колледже Делавэра.
За эти годы она получила две степени магистра и докторскую степень в области руководства образовательным процессом.
Как отмечает Associated Press, ранее первые леди страны не работали за пределами Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки дома. Некоторые первые леди были послами своих мужей, как, например, Элеонора Рузвельт.
Более поздние первые леди, такие как Лаура Буш, которая была учительницей начальной школы и библиотекарем, перестали работать вне дома после рождения детей и не работали, когда их мужья были избраны президентами. Хиллари Клинтон и Мишель Обама были работающими матерями, которые отказались продолжать свою карьеру в Белом доме.
Байдены вместе уже более 44 лет. Для обоих это второй брак. Они поженились в 1977 году, и Джилл Байден стала мачехой Бо и Хантера, двух сыновей Байдена от первого брака. У них также есть совместная дочь Эшли, родившаяся в 1981 году, и семь внуков – детей Бо и Хантера. Бо Байден умер в 2015 году.