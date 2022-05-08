8 мая в результате обстрелов оккупантами Харьковской области погибли три мирных жителя – обладминистрация

"8 мая враг продолжил обстрелы населенных пунктов Харьковской области. В результате огневых ударов оккупантов по области ранены пять человек, трое погибли", – сказано в сообщении.

По данным ОВА, в Богодухове и Богодуховском районе два человека погибли и три получили ранения, а в Харьковском районе один человек погиб и двое были ранены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

Оккупанты практически ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области.

По состоянию на 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.