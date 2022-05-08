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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предоставляла жилье". Местного депутата в Харьковской области подозревают в пособничестве российским оккупантам

Подозреваемую задержали
Подозреваемую задержали
Фото: gp.gov.ua

В Харьковской области депутату Вильхивского сельсовета сообщили о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами, Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными селе Кутузовка активно сотрудничала с агрессором. Используя свой пост, она предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, принадлежащим местным жителям. Также подозреваемая доводила до населения указания от представителей страны-агрессора, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок", – сообщили в ведомстве.

7 мая депутата задержали. Ей сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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