"Предоставляла жилье". Местного депутата в Харьковской области подозревают в пособничестве российским оккупантам

"По данным следствия, действующий депутат и секретарь сельсовета во временно оккупированном российскими военными селе Кутузовка активно сотрудничала с агрессором. Используя свой пост, она предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, принадлежащим местным жителям. Также подозреваемая доводила до населения указания от представителей страны-агрессора, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок", – сообщили в ведомстве.

7 мая депутата задержали. Ей сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)