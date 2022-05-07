"Бомжеватый вид и неуставная обувь". Бутусов показал захваченных в плен под Харьковом оккупантов в кроссовках и резиновых сапогах

"На данный момент взято в плен восьмерых военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжается, идет зачистка", – говорится в сообщении.

Журналист, в частности, отметил неряшливый вид российских военных и их некачественную форму. На опубликованной им фотографии один из оккупантов обут в кроссовки, другой в резиновые сапоги.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться", – написал Бутусов.

Он подчеркнул, что новую форму военные РФ одевают преимущественно для съемок пропагандистских сюжетов.

"Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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