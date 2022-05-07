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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бомжеватый вид и неуставная обувь". Бутусов показал захваченных в плен под Харьковом оккупантов в кроссовках и резиновых сапогах

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5 мая ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском направлении
5 мая ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском направлении
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково в Харьковской области, разрушив опорный пункт российских оккупантов и взяв в плен восьмерых военнослужащих РФ. Об этом 7 мая сообщил в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"На данный момент взято в плен восьмерых военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжается, идет зачистка", – говорится в сообщении.

Журналист, в частности, отметил неряшливый вид российских военных и их некачественную форму. На опубликованной им фотографии один из оккупантов обут в кроссовки, другой в резиновые сапоги.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться", – написал Бутусов.

Он подчеркнул, что новую форму военные РФ одевают преимущественно для съемок пропагандистских сюжетов.

"Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", – отметил журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7635120596528170

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

6 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов ряд населенных пунктов – Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу.

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из дальнобойной артиллерии.

Теги: Украина, Харьков, война, пропаганда, военные, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, Харьковская область, плен, армия РФ, война России против Украины, военнослужащий, российские военные, обувь
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