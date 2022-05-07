Подозрение в госизмене объявили главе Старого Салтова Харьковской области – председатель обладминистрации

"Сегодня объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой. [...] Обоим объявили о подозрении по статье "государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения", – написал он.

Председатель ОВА рассказал, что, согласно материалам следствия, "сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам".

"Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным Витязь. Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки", – объяснил Синегубов.

Он поблагодарил областную прокуратуру и Службу безопасности Украины "за реагирование и принципиальную позицию".

"Никто из тех, кто добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простят", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)