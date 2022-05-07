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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подозрение в госизмене объявили главе Старого Салтова Харьковской области – председатель обладминистрации

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По данным следствия, Коновалов, в частности, снабжал оккупантов жильем
По данным следствия, Коновалов, в частности, снабжал оккупантов жильем
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Подозреваемыми в уголовных производствах, открытых по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, стали два должностных лица из Харьковской области. Об этом 7 мая проинформировал в Telegram председатель областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежде Антоновой. [...] Обоим объявили о подозрении по статье "государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения", – написал он.

Председатель ОВА рассказал, что, согласно материалам следствия, "сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам".

"Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным Витязь. Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки", – объяснил Синегубов.

Он поблагодарил областную прокуратуру и Службу безопасности Украины "за реагирование и принципиальную позицию".

"Никто из тех, кто добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простят", – подчеркнул Синегубов.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Теги: война, оккупация, Харьковская область, следствие, вторжение, госизмена, жилье, война России против Украины, подозрение, сотрудничество, Олег Синегубов, российские оккупанты, Старый Салтов
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