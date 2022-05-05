В Испании задержан пророссийский блогер Шарий, которого подозревают в госизмене – СБУ

Это стало возможным благодаря взаимодействию СБУ с Офисом генпрокурора, международными партнерами и "в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", говорится в сообщении.

"Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо, – отметили в СБУ. – Продолжаются все необходимые следственно-оперативные мероприятия для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом".

Контекст:

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По мнению следователей, Шарий "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере". Также "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", заявили в СБУ.

Спецслужба установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствовали "факты его подрывной деятельности против Украины". Так, "начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций", объяснили в СБУ.

В частности, Шария обвиняют в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на востоке страны.

"Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов", – подчеркнули в СБУ, добавив, что противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.

Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.