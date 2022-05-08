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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Действия Путина позорят Россию и исторические жертвы ее народа". G7 заявила о решимости не допустить, чтобы РФ выиграла войну против Украины

Зеленский на встрече подчеркнул, что Украина рассчитывает на своих международных партнеров, в G7 заверили его в солидарности и поддержке
Зеленский на встрече подчеркнул, что Украина рассчитывает на своих международных партнеров, в G7 заверили его в солидарности и поддержке
Фото: president.gov.ua

Лидеры стран G7 считают, что обязаны перед памятью всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжать бороться за нее сегодня – за народ Украины, Европы и мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки", размещенном 8 мая на сайте Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что сегодня, 8 мая, мировое сообщество отмечает окончание Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и национал-социалистического террора, которые вызвали огромные разрушения и человеческие страдания.

"Мы скорбим о миллионах жертв и выражаем свое почтение, особенно всем тем, кто заплатил высшую цену за поражение национал-социалистического режима, включая западных союзников и Советский Союз. 77 лет спустя президент [РФ Владимир] Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа", – говорится в заявлении.

В G7 отметили, что своим вторжением в Украину и действиями в ней с 2014 года Россия нарушила международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Сообщается, что участвовавший в видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность и поблагодарил членов G7 за их поддержку.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов "Большой семерки", в оказании необходимой помощи в области оборонного потенциала, а также восстановления экономики Украины и обеспечения ее экономической и энергетической безопасности.

Лидеры стран "Большой семерки" заверили его в полной солидарности и поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее.

"Большая семерка" и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин выиграл войну против Украины. Мы обязаны перед памятью всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжать бороться за нее сегодня, за народ Украины, Европы и мирового сообщества", – завершается заявление.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По итогам видеоконференции лидеров G7, прошедшей 8 мая с участием Зеленского, страны "Большой семерки" приняли обязательство поэтапно прекратить импорт российской нефти, продолжить санкции против российских банков, российской пропаганды и финансовой элиты, которая поддерживает режим Путина, а также обещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании День победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

В 2022 году в Украине лозунг Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне изменили на государственном уровне на "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Теги: Владимир Путин, нацизм, война, Большая семерка, День Победы, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, День памяти и примирения, война России против Украины
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