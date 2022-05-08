"Действия Путина позорят Россию и исторические жертвы ее народа". G7 заявила о решимости не допустить, чтобы РФ выиграла войну против Украины

Зеленский на встрече подчеркнул, что Украина рассчитывает на своих международных партнеров, в G7 заверили его в солидарности и поддержке Фото: president.gov.ua

В заявлении подчеркивается, что сегодня, 8 мая, мировое сообщество отмечает окончание Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и национал-социалистического террора, которые вызвали огромные разрушения и человеческие страдания.

"Мы скорбим о миллионах жертв и выражаем свое почтение, особенно всем тем, кто заплатил высшую цену за поражение национал-социалистического режима, включая западных союзников и Советский Союз. 77 лет спустя президент [РФ Владимир] Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной агрессивной войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа", – говорится в заявлении.

В G7 отметили, что своим вторжением в Украину и действиями в ней с 2014 года Россия нарушила международный порядок, в частности Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Сообщается, что участвовавший в видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность и поблагодарил членов G7 за их поддержку.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов "Большой семерки", в оказании необходимой помощи в области оборонного потенциала, а также восстановления экономики Украины и обеспечения ее экономической и энергетической безопасности.

Лидеры стран "Большой семерки" заверили его в полной солидарности и поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности и ее борьбы за мирное, процветающее и демократическое будущее.

"Большая семерка" и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин выиграл войну против Украины. Мы обязаны перед памятью всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжать бороться за нее сегодня, за народ Украины, Европы и мирового сообщества", – завершается заявление.

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В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По итогам видеоконференции лидеров G7, прошедшей 8 мая с участием Зеленского, страны "Большой семерки" приняли обязательство поэтапно прекратить импорт российской нефти, продолжить санкции против российских банков, российской пропаганды и финансовой элиты, которая поддерживает режим Путина, а также обещали продолжить поддержку и помощь Украине, включая военную и финансовую.