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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью и днем 8 мая обстреливали Одесскую область, часть ракет сбила ПВО, есть пострадавшие

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Военных объектов в районах, обстрелянных российскими ракетами, нет, подчеркнули в прокуратуре
Военных объектов в районах, обстрелянных российскими ракетами, нет, подчеркнули в прокуратуре
Фото: Одеська Обласна Прокуратура / Facebook

Ночью 8 мая российские оккупанты наносили ракетные удары по Николаеву, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ "Юг".

Так, в Николаеве оккупанты ударили "Смерчами" и "Ураганами" по площади Победы, школе, детскому саду и больнице. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"В течение ночи враг продолжал наносить ракетные удары и по Одесской области. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. Еще шесть ударили по разным объектам в области. В том числе повреждены частные дома гражданского населения, объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что вероятность ракетных ударов по югу страны остается высокой.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1113935402498056/

Украинская ПВО ночью сбила две ракеты типа Х, выпущенные по Одесской области российским истребителем со стороны Черного моря, уточнили в пресс-службе ОК "Юг" Общественному.

Днем силы украинской противовоздушной обороны сбили еще одну крылатую ракету и беспилотник "Форпост" над Одесской областью, сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2340641632744392

Одесская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства в связи с массированными обстрелами гражданской и критической инфраструктуры области 6-го, 7-го, 8 мая.

В прокуратуре уточнили, что сегодня ночью оккупанты обстреляли ракетами объекты инфраструктуры в Болградском и Одесском районах. Критическая инфраструктура Болградского района была существенно повреждена, часть населенных пунктов осталась без электро- и водоснабжения. Жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела Одесского района трое мирных жителей госпитализированы в больницу с ранениями, погибших нет. Повреждения получили частные дома (выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий) и автомобили.

"Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=364486005707183&id=100064373604662

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне, 7 мая, Россия атаковала Одессу шестью ракетами, четыре попали в мебельное производство и повредили многоэтажные жилые дома рядом, две – в уже разрушенную взлетную полосу. По информации военных и местных властей, всего за день российские оккупанты выпустили по Одессе и области не менее 10 ракет: за несколько часов до удара по городу они информировали о нанесении удара по Одесской области четырьмя ракетами.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Теги: Одесса, ПВО, Одесская область, беспилотники, Болград, истребители, война России против Украины, ракеты, ранение, российские оккупанты, Сергей Братчук
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