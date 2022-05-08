Россияне ночью и днем 8 мая обстреливали Одесскую область, часть ракет сбила ПВО, есть пострадавшие

Военных объектов в районах, обстрелянных российскими ракетами, нет, подчеркнули в прокуратуре Фото: Одеська Обласна Прокуратура / Facebook

Так, в Николаеве оккупанты ударили "Смерчами" и "Ураганами" по площади Победы, школе, детскому саду и больнице. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"В течение ночи враг продолжал наносить ракетные удары и по Одесской области. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. Еще шесть ударили по разным объектам в области. В том числе повреждены частные дома гражданского населения, объекты критической инфраструктуры. Есть пострадавшие среди местных жителей", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что вероятность ракетных ударов по югу страны остается высокой.

Украинская ПВО ночью сбила две ракеты типа Х, выпущенные по Одесской области российским истребителем со стороны Черного моря, уточнили в пресс-службе ОК "Юг" Общественному.

Днем силы украинской противовоздушной обороны сбили еще одну крылатую ракету и беспилотник "Форпост" над Одесской областью, сообщил спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук в Facebook.

Одесская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства в связи с массированными обстрелами гражданской и критической инфраструктуры области 6-го, 7-го, 8 мая.

В прокуратуре уточнили, что сегодня ночью оккупанты обстреляли ракетами объекты инфраструктуры в Болградском и Одесском районах. Критическая инфраструктура Болградского района была существенно повреждена, часть населенных пунктов осталась без электро- и водоснабжения. Жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела Одесского района трое мирных жителей госпитализированы в больницу с ранениями, погибших нет. Повреждения получили частные дома (выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий) и автомобили.

"Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют", – подчеркнули в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне, 7 мая, Россия атаковала Одессу шестью ракетами, четыре попали в мебельное производство и повредили многоэтажные жилые дома рядом, две – в уже разрушенную взлетную полосу. По информации военных и местных властей, всего за день российские оккупанты выпустили по Одессе и области не менее 10 ракет: за несколько часов до удара по городу они информировали о нанесении удара по Одесской области четырьмя ракетами.